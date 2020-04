Il Gigante/ Video, su La7 il film con James Dean e Rock Hudson (oggi, 25 aprile)

Pubblicità

Il Gigante va in onda su La7 oggi, sabato 25 aprile, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di un film che è stato realizzato negli Stati Uniti d’America nell’anno 1956 dalla casa cinematografica della Warner Bros Pictures la quale è occupata anche della distribuzione nelle principali sale cinematografiche internazionali. La regia di questo capolavoro è stata affidata a George Stevens con soggetto tratto dal romanzo scritto da Edna Ferber mentre la sceneggiatura è stata adattata alla versione cinematografica con il supporto di Fred Guiol e Ivan Moffat. Il montaggio è stato realizzato da William Hornbeck, il ruolo del direttore della fotografia è stato assolto da William C. Mellor e le musiche della colonna sonora sono state composte da Dimitri Tiomkin. Nel cast della pellicola sono presenti diverse star di Hollywood tra le quali ricordiamo Elizabeth Taylor, Rock Hudson, James Dean, Carroll Baker, Dennis Hopper e Sal Mineo.

Il Gigante, la trama del film

Ecco la trama de Il Gigante. In una cittadina dello stato del Texas un uomo di nome Jordan decide di sposare una donna di nome Leslie originaria del Maryland. Il loro matrimonio è fondato sull’amore ma in ragione di alcune differenze piuttosto evidenti per quanto riguarda la cultura ci sono tantissime incomprensioni soprattutto con la donna che dovrà fare i conti con numerosi contrasti con la sorella del proprio marito. Le difficoltà di adattarsi da parte della giovane moglie palesano sempre più scontri anche all’interno del loro matrimonio il che sembrerebbe poter mettere in discussione il futuro dei due. Tuttavia le cose andranno almeno per il momento in maniera positiva anche grazie alla nascita di tre straordinari figli che renderanno ancora più ricca loro esistenza. Jordan è un uomo all’antica che fonda tutte le sue azioni su antichi valori che lo portano ad essere tra gli allevatori ed imprenditori più apprezzati nella zona anche se non riesce a seguire che sono quelli che sono i cambiamenti dei nuovi tempi.

Tra i suoi tanti braccianti c’è un uomo di nome Jett che seppur nato in una famiglia molto povera ed umile ha grandi progetti per il proprio futuro ed in particolar modo vorrebbe diventare a sua volta un ricco proprietario terriero magari allevando grandi mandrie. Tra l’altro in ragione del suo indiscutibile fascino riesce ad attirare l’attenzione della cognata di Leslie anche se in realtà è innamorato perdutamente di quest’ultima. Purtroppo un terribile incidente porta alla drammatica morte della sorella di Jordan la quale ha voluto lasciare in eredità proprio a Jett un suo piccolo appezzamento di terra. Jordan contrariato per quanto successo si fa avanti per l’acquisto ma l’uomo decide di desistere anche perché sa benissimo che la proprietà rappresenta il primo passo per poter diventare una persona ricca. Infatti presto i fatti gli daranno ragione in quanto scoprirà che all’interno della sua terra ci sono dei ricchi giacimenti di petrolio che gli permetteranno in breve tempo di scalare la società. Tutto cambierà e soprattutto ci saranno nuove ripercussioni soprattutto all’interno della famiglia del povero Jordan che non riesce a seguire quelle che sono le evoluzioni dei tempi.

