Il gioco del ricatto/ Su Rai 2 il film con Scottie Thompson (oggi, 29 agosto)

Il gioco del ricatto andrà in onda oggi, giovedì 29 agosto, su Rai 2 in prima serata alle 21.20, il film è un thriller con finale a sorpresa. Il gioco del ricatto è stato rilasciato nel 2019, con il titolo originale di My Daughter’s Randsome. Il cast è composto da Scottie Thompson (La dottoressa Benoit della serie televisiva NCIS), Lucas Kerr, Davida Williams, Pamela Roylance. Il film è stato diretto da Doug Campbell (regista di Bella e Letale, Ossessione senza fine).

Il gioco del ricatto, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il gioco del ricatto. Rachel accompagna la figlia Lindsey ad una gita scolastica allo zoo, quella che doveva essere una giornata divertente in famiglia si trasforma però in un incubo senza fine. Lindsey nonostante le continue attenzioni di Rachel sparisce. La donna inizia a ricevere chiamate da quello che sembra essere uno sconosciuto, il rapitore di sua figlia. Da quel momento l’uomo costringe Rachel a fare tutto ciò che dice per poter riavere la propria bambina. Rachel col passare dei giorni e le richieste inizia però ad avere dei sospetti sull’identità dell’uomo che verrà poi scoperto essere Carter, un suo ex fidanzato di dieci anni prima che aveva denunciato alla polizia poiché l’aveva visto uccidere un uomo. Il desiderio di vendetta di Carter è tale che costringe la donna a fare delle azioni che rovineranno la sua vita per sempre, dire alla propria migliore amica che è l’amante del marito, divorziare dal padre di sua figlia, licenziarsi e molto altro. Quello che sembra essere un incubo senza fine inizia però a vacillare, Rachel riesce a sfuggire alle incessanti richieste di Carter e vivere così la sua vita senza subire gli effetti negativi delle sue richieste. Finalmente Rachel si libera delle richieste di Carter che tornerà in prigione come meritava.

© RIPRODUZIONE RISERVATA