Il gioco del tradimento/ Su Rai 2 il film con Rachel Hunter (oggi, 17 giugno)

Il gioco del tradimento va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, mercoledì 17 giugno, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2015 in Canada dalla casa cinematografica Johnson Production Group la quale è occupata anche della distribuzione che è avvenuta esclusivamente nel circuito televisivo. La regia di questa pellicola è stata affidata a Christie Will, il soggetto alla sceneggiatura hanno visto la collaborazione della stessa regista con Alan Donahue, il montaggio è stato realizzato da Fabiola Caraza e Rick Martin, le musiche della colonna sonora sono state composte da Shane Chesnut e Russ Howard. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Rachel Hunter, Clayton Chitty, Lane Edwards, Miranda Frigon e Chelan Simmons.

Il gioco del tradimento, la trama del film

Ecco la trama de Il gioco del tradimento. In una tranquilla cittadina americana vive una giovane mamma di nome Lily la quale si occupa quotidianamente del proprio figlio e di tutte le varie esigenze della casa. La sua vita sembra procedere nel migliore dei modi anche se dal punto di vista sentimentale inizia a soffrire i lunghi periodi di lontananza con suo marito che, per questioni di lavoro, si vede costretto a viaggiare tantissimo. Questa lontananza e soprattutto non avere un uomo al proprio fianco nella vita quotidiana, ben presto si dimostrerà in un debole tassello della solidità familiare. Infatti, dovendo occuparsi sempre lei di accompagnare a scuola suo figlio, incontrerà un affascinante insegnante che viene costantemente preso in considerazione dalle altre donne. Incredibilmente l’insegnante inizierà ad avere un atteggiamento veramente gentile nei confronti della donna che si trasformerà ben presto in un corteggiamento neanche troppo velato. Lui è estremamente affascinante e lei naturalmente cerca di mantenere a bada i propri ormoni. Tuttavia, messa dinnanzi ad una nuova discussione con il marito che si vede costretto a dover rimandare il suo rientro in casa per via di altri impegni improvvisi di lavoro, la donna colpevolmente si lascia andare in una romantica passionale notte d’amore con lo stesso insegnante. Quello che doveva essere un incontro fugace ben presto si dimostra una relazione extraconiugale che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla sua vita e soprattutto sul suo matrimonio. Resasi conto dell’errore commesso, la donna cerca in ogni modo di rimediare e in particolar modo si convince di dover troncare quella relazione prima che possa essere troppo tardi. Decide quindi di troncare, ma l’uomo non sembra per nulla disposto a farsi da parte trasformandosi da una persona che inizialmente era molto attenta e premurosa ad un vero e proprio psicopatico pronto a rendere la vita della donna un vero e proprio Inferno. La povera Lily si accorgerà che l’uomo in passato si è reso protagonista di tanti eventi violenti e che quindi deve assolutamente essere forte per proteggere non solo se stessa, ma anche e soprattutto suo figlio che diventa ben presto motivo di ricatto.



