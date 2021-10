Il gioco dell’illusione, Rai 2/ Nel film l’ansia si taglia con una lama di coltello

Il gioco dell’illusione è un film di genere thriller del 2017 che andrà in onda su Rai 2 alle 15,45 di oggi, 31 ottobre 2021. Il regista della pellicola è Nadeem Soumah, il cast è composto dagli attori: Haylie Duff, Mike Faiola, Teri Polo, Louis Mandylor. Sicuramente si tratta di un film in linea con il leitmotiv della giornata di Halloween.

Non siamo di fronte a un horror, ma a un thriller dove l’ansia si taglia con una lama di coltello. Girato in maniera mediocre, è pur sempre un film per la televisione ricordiamolo, la storia è ben congegnata con degli spunti molto interessanti. Si perde però in alcuni momenti dove sarebbe stato abbastanza facile fare qualcosa di meglio.

Il gioco dell’illusione, la trama del film

La pellicola Il gioco dell’illusione è incentrata sulla vita di una ragazza di New York costretta a lasciare la città di New York per cercare di dimenticare il suo turbolento passato. La ragazza, infatti ha perso tutta la sua famiglia in un tragico incidente e quindi, in cerca di pace, si trasferisce a Los Angeles con il suo nuovo fidanzato. Oltre alla tragedia riguardante la sua famiglia, Julia soffre di manie di persecuzione, in quanto è tormentata dalla visione di uomini che tentano di aggredirla. Grazie alla comprensione del suo fidanzato e alle cure della psichiatra, la ragazza, sembra aver superato le sue paure.

Il trasferimento nella nuova casa, però, non è salutare per Julia, infatti, crede di essere osservata da persone che vogliono aggredirla. Purtroppo, nessuno le crede e tutti sostengono che le sue siano solo paranoie provocate dallo stress post traumatico e tentato invano di rassicurarla. Tutto lascia presagire che Julia sia vittima di un complotto che mira a farla impazzire, di conseguenza la dottoressa le cambia cura nella speranza che possa migliorare. Un piano ardito alle spalle della povera ragazza nel quale pare sembrano essere coinvolti tutti.



