IL GIOCO OSCURO DELLA SEDUZIONE/ Streaming Rai 2, film thriller senza pretese ma..

II gioco oscuro della seduzione è un film thriller realizzato dalla Lifetime che ci ha già regalato soggetti non male in passato e che ha portato alla luce film interessanti senza troppe pretese. Ci troviamo infatti di fronte a un progetto intrigante e che ha molti spunti interessanti, ma che c’è da dire non riesce a convincere del tutto. Questo perché il pubblico si renderà presto conto di trovarsi di fronte a una messinscena approssimativa e a un cast che non riesce a regalare empatia. Nonostante questo rimane una visione interessante che può regalarci una serata estiva all’insegna del cinema di genere come tanti cicli horror in passato ci hanno permesso di fare la notte in bianco. II gioco oscuro della seduzione va in onda su Rai 2, clicca qui per il trailer. Potremo seguirlo anche in diretta streaming su RaiPlay, clicca qui per il video.

Il gioco oscuro della seduzione, in onda su Rai2

Il gioco oscuro della seduzione va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, venerdì 31 luglio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2018 è distribuita esclusivamente sul circuito televisivo con titolo originale A Woman’s Nightmare. La regia della pellicola è stata curata da Brian Skiba il quale ha offerto il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Gina Holden, Johnny Lee, Corin Nemec, Alexandria DeBerry, Will Lunsford e Nellie Sciutto.

Il gioco oscuro della seduzione, la trama del film

Ecco la trama de Il gioco oscuro della seduzione. Stephanie è una donna che può ritenersi abbastanza felice in quanto ha avuto successo in tutte le varie sfaccettature della vita. Ha una splendida famiglia composta da due figli e da un marito che comunque è innamorato perso di lei. Ha saputo anche costruirsi un certo successo per quanto concerne l’aspetto lavorativo diventando una scrittrice di grande fama anche a livello internazionale. Tuttavia, negli ultimi mesi le cose sembrano evolversi in maniera negativa ed in particolar modo sta riscontrando una certa difficoltà nel trovare la giusta ispirazione e scrivere un nuovo romanzo che possa ottenere il successo cercato. Questa incapacità di trovare nuove fonti di ispirazioni probabilmente è anche frutto di un rapporto matrimoniale non eccellente con il proprio marito. L’uomo, infatti, è spesso e volentieri trascura la propria adorata moglie per via dei tanti impegni di lavoro e questo rende molto infelice la donna.

Durante questo periodo lei si dimostra essere molto fragile e la principale conseguenza di tutto questo è l’incontro con un giovane ed affascinante uomo di nome Brady. Tra i due scatta il colpo di fulmine per cui la donna decide di lanciarsi senza tante remore in questa pericolosa relazione extra coniugale. Le cose vanno avanti per diverse settimane con i due che si incontrano in diversi punti per dare sfogo alla loro passione. Dopo qualche giorno la donna si rende conto dell’errore che sta commettendo e soprattutto avverte l’esigenza di dover tornare al fianco del proprio uomo per cui decide di porre fine alla relazione.

Non la pensa alla stessa maniera il giovane amante il quale nel frattempo si è perdutamente innamorato di lei per cui non è disposto assolutamente a perderla. In questa situazione l’uomo dimostra di essere alle prese con alcune problematiche di natura psicologica che lo inducono ad avere atteggiamenti estremamente pericolosi nei confronti di Stephanie la quale dovrà combattere per salvare la propria famiglia e se stessa.

