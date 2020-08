Il gioiello del Nilo/ Su Rai 3 il film con Michael Douglas (oggi, 16 agosto)

Il gioiello del Nilo sarà trasmesso da Rai 3 per il pomeriggio di oggi, domenica 16 agosto, a partire dalle ore 14:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1985 dalla casa cinematografica della 20th Century Fox e che di fatto rappresenta il seguito del film All’inseguimento della pietra verde. La pellicola è stata diretta dal regista Lewis Teague con soggetto scritto da Diane Thomas mentre la sceneggiatura è di Lawrence Konner e Mark Rosenthal. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Jack Nitzche e nel cast figurano Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, Spiros Focas e Avner Eisenberg.

Il gioiello del Nilo, la trama del film

Ecco la trama de Il gioiello del Nilo. La vita per Jack e Joan è cambiata radicalmente dopo quanto avvenuto nel precedente capitolo di questa piccola saga cinematografica. I due hanno messo da parte le emozioni provate nelle precedenti avventure e portano avanti una vita estremamente tranquilla e che soltanto all’apparenza è felice. Infatti Jack nonostante ora abbia una vita per così dire ottimale, rimpiange tantissimo i momenti trascorsi nella giungla dove viveva tra mille avventure e pericoli praticamente all’ordine del giorno.

L’adrenalina e l’avventura si ripercuote non solo nella vita sentimentale con la stessa Joan, ma addirittura sta facendo i conti con una mancanza di ispirazione che non le permette di scrivere il suo prossimo romanzo con tanto di pressioni da parte della sua casa editrice. Un giorno la donna riceve la visita di un importante e ricco sultano di un piccolo stato del Medio Oriente di nome Omar il quale vorrebbe fungere da oggetto di ispirazione per la scrittrice ospitandola all’interno della sua lussuosa villa per consentirle di scrivere un romanzo che potrebbe essere un best seller.

Anche Jack ha un richiamo della sua vita passata in quanto si ritrova in casa il suo vecchio amico Raph scappato di prigione e pronto a tutto pur di ucciderlo in quanto ancora arrabbiato per il fatto di essere stato abbandonato nel bel mezzo della giungla. Dopo aver appianato la diatriba con il suo vecchio amico, Jack si rende conto che Omar non dice di essere la persona che in realtà è ed in particolar modo si tratta di una trovata pubblicitaria per mantenere lontano dal suo regno le potenze occidentali mantenendo nascoste le tante violenze perpetrate nei confronti del popolo.

Tuttavia, insieme alla propria compagna Jack decide di lanciarsi in questa nuova avventura per scoprire maggiori dettagli e soprattutto il cosiddetto gioiello che nell’immaginario rappresenta un tesoro di inestimabile valore in maniera tale da non consentire che sia lo stesso diabolico sultano ad accaparrarselo. Avrà quindi inizio una nuova emozionante avventura nella quale la coppia si troverà spesso in pericolo di vita, ma saprà cavarsela alla grande grazie alle loro innate doti avventuriere.



