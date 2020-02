Il gioiello del Nilo/ Video, su Rai 3 il film con Michael Douglas (oggi, 16 febbraio)

Il gioiello del Nilo va in onda oggi, 16 febbraio, in seconda serata su Rai 3 a partire dalle ore 23:20. La pellicola appartiene al genere avventura e commedia, ha debuttato nelle sale cinematografiche internazionali durante l’anno 1985. Il film è stato diretto da Lewis Teague mentre vede come protagonisti gli attori Michael Douglas e Kathleen Turner. Nel cast sono presenti anche altri volti noti di Hollywood come Danny DeVito e Spiros Focas. La sceneggiatura della pellicola è stata curata da Lawrence Konner e Mark Rosenthal. Le musiche sono state realizzate da Jack Nitzsche mentre il comparto fotografico è stato messo a posto da Jan De Bont.

Il gioiello del Nilo, la trama del film

Ecco la trama de Il gioiello del Nilo. Jack T. Colton e Joan Wilder dopo essere stati all’inseguimento della Pietra Verde sembra che siano destinati a vivere una vita felice. Hanno trovato stabilità insieme e sono già 6 mesi che vivono come coppia affiatata ed allegra. Le cose per loro quindi, sembrano andare a gonfie vele. Tuttavia, questa sembra essere solo l’apparenza. Difatti, entrambi rimpiangono la loro vita passata. Jack vorrebbe ritornare a fare l’avventuriero, alla scoperta di gioielli ed enigmi che gli rendevano la vita difficile ma al tempo stesso appassionante. Allo stesso tempo, Joan non riesce a trovare più l’ispirazione per i suoi libri, affrontando una particolare crisi dello scrittore. Ad ogni modo le cose cambiano in modo inaspettato. Joan si imbatte in Omar, un ricco sovrano di una nazione fittizia del Medio Oriente. Il sovrano decide di voler portare nel suo palazzo la scrittrice per farla diventare sua regina e fargli scrivere una sua biografia. Joan sembra accettare ma una volta arrivati nella nazione, si accorge di come Omar sia un uomo crudele che preferisce soggiogare la sua gente, pensando solo ai propri interessi. A quel punto toccherà a Jack andare a salvare la bella intellettuale e cercare allo stesso tempo di riuscire ad impossessarsi del Gioiello del Nilo, una pietra preziosa dall’inestimabile valore. Seguiranno intrecci avventurosi e colpi di scena l’uno dopo l’altro, in quella che sarà un’avventura indimenticabile.

