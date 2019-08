Il gioiello del Nilo/ Video, su Rai Movie il film con Michael Douglas (15 agosto)

Il film Il gioiello del Nilo verrà trasmesso su Rai Movie nella prima serata di oggi, giovedì 15 agosto 2019. La pellicola risale all’85 e andrà in onda alle 21.10 circa, con una regia di Lewis Teague. Ancora una volta Michael Douglas riveste i panni di Jack T Colton, alla guida di un sequel del genere avventura e azione che viene distribuito come sequel l’anno successivo al precedente All’inseguimento della pietra verde. Al fianco del noto attore troviamo anche Kathleen Turner, già presente nei panni di Joan Wilder nel primo capitolo della mini saga. Si segnala inoltre la presenza di Danny DeVito, che avrà il compito di fare il nemico/amico dei protagonisti, oltre ad attori come Spiros Focas, Holland Taylor, Samuel Ross Williams, Daniel Peacock, Randall Edwin Nelson, Paul David Magid, Avner Eisenberg e Howard Jay Patterson.

Il gioiello del Nilo, la trama del film

La trama de Il gioiello del Nilo è ambientata sei mesi più tardi rispetto al primo incontro fra Jack e Joan. I due vivono ormai insieme e la loro routine è del tutto cambiata, tanto che Jack rimpiange ogni giorno di aver abbandonato le sue note avventure. Anche Joan subisce lo scotto: non riesce più a scrivere e per questo vive un vero e proprio blocco dello scrittore. Tutto però è destinato a cambiare, anche se il Fato seguirà due binari diversi per mettere di nuovo alla prova i due protagonisti. Joan infatti riceverà la proposta di scrivere le gesta della vita di Omar, alla guida di un regno del Medio Oriente e che le offre la possibilità di vivere nel palazzo reale. Jack invece scopre che Ralph non è più dietro le spalle e lo sta cercando per vendicarsi. Il piano di Ralph però cambierà quando i due scopriranno che Joan è in pericolo, visto che Omar è conosciuto come dittatore senza scrupoli. In più i due sono a conoscenza che nel suo regno è nascosto il famoso e prezioso Gioiello del Nilo: creato un accordo, Jack e Ralph partono per salvare Joan. Intanto, la donna viene messa in prigionia e ha modo di scoprire che il famoso prezioso non è altri che Al-Julhara, un uomo illuminato dotato di poteri sovrannaturali. Anche se riuscirà a fuggire, Joan verrà catturata di nuovo da Omar, che imprigionerà anche Jack.

Il trailer del film “Il gioiello del Nilo”





