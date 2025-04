In America sta montando un’azione silenziosa, a parte quella critica esplicita del Wall Street Journal e simili, di moderazione dell’Amministrazione Trump sul piano di dazi pericolosi per l’economia dell’America stessa, svolta da attori industriali e finanziari.

La stampa europea non sta dando rilevanza a tale azione sia perché, appunto, è riservata per ottenere risultati, sia perché non crede, o non vuole credere, che Donald Trump sia bilanciabile. La parte statunitense del mio gruppo di ricerca, invece, ritiene che lo sia e raccomanda agli attori politici europei di negoziare con Washington senza eccessi di contrapposizione, confidando sulla reazione moderatrice interna di Trump che, al netto di simpatie o antipatie, è in un momento di eccitazione, ma correggibile.

I NUMERI DEL TURISMO/ Il bilancio in chiaroscuro del primo trimestre per le agenzie di viaggi

Tale raccomandazione – che punta a calmare la Francia e a incanalare entro il vettore euroatlantico il risveglio della Germania – coincide con la posizione esplicita di Giorgia Meloni. In sintesi, i miei colleghi americani invitano a non scommettere contro l’America. Probabilità?

Le analisi che provengono dall’America sono preoccupate. Se si interrompesse oltre misura il flusso delle forniture globali a causa dei dazi, l’America andrebbe in recessione complicata da un aumento dell’inflazione. Per inciso, motivo per cui la Federal Reserve non sta riducendo i tassi e teme un futuro prossimo di enorme difficoltà per la politica monetaria.

TRA DAZI E INFLAZIONE/ "La scelta degli Usa può incidere sui tassi della Bce"

Certamente l’Amministrazione Trump teme questo scenario di impoverimento sul piano politico: se ci saranno troppi impoveriti, difficilmente il Partito repubblicano riuscirebbe a mantenere la piccola maggioranza nel Congresso nelle elezioni di medio termine, autunno 2026, e Trump stesso diventerebbe un’anatra zoppa.

Al momento i sondaggi non mostrano ancora una tale tendenza. Ma ricerche più selettive ne trovano l’avvio nell’elettorato, motivo di potenziale ribellione dei repubblicani centristi che, pur minoranza nella delegazione congressuale, hanno potere di blocco. E il calo pesante delle Borse statunitensi dall’inizio dell’anno sta mettendo in ansia i pensionati da cui dipende una parte rilevante del reddito.

ISRAELE, QATARGATE, SONDAGGI IN CALO/ Ecco perché Netanyahu epura esercito e Shin Bet ma resta in sella

I licenziamenti massivi e improvvisi nel settore pubblico, motivati da un debito pubblico andato fuori controllo durante l’Amministrazione Biden, spaventano una popolazione più giovane: la mossa è necessaria per l’ordine finanziario, ma può essere fatta in modi meglio analizzati e meno traumatici nonché frettolosi.

Parecchi attori industriali statunitensi poi temono la caduta dei marchi americani per ostilità globalmente diffusa. Realisticamente, la superiorità tecnologica americana non è sfidabile nel breve e medio termine, ma nel lungo sì dal resto dei G7.

Altri avvertono che il Canada potrebbe associarsi all’Ue e Londra tornarvi via accordo speciale rendendo l’America veramente piccola. Altri ancora avvertono che bisogna cercare un ribilanciamento dei flussi commerciali tra America e mondo, ma in modi negoziati e bilanciati, aggiungendo che in caso contrario il dollaro perderebbe il potere condizionante che ha ora (una forma di signoraggio) tagliando di molto la ricchezza interna americana.

Altri più geopolitici spiegano che le recenti mosse di Pechino, cioè il corteggiamento di grandi industrie occidentali e avvio della procedura per riconoscere lo yuan come moneta mondiale, sono motivate proprio da questo tipo di scenari: l’America senza europei e altri alleati nel Pacifico è piccola.

Tale attività di allarme rivolta all’Amministrazione Trump ha cominciato a produrre qualche risultato, per esempio il passaggio da minacce generalizzate di dazi contro alleati a una dottrina di ribilanciamento dei flussi basata sul principio della reciprocità. Ma qui l’enorme problema è la difficoltà degli europei a rinunciare a barriere commerciali in alcuni settori, per esempio l’agricoltura o gli standard ambientali sulle importazioni. E Trump ritiene possibile un ribilanciamento attraverso la minaccia di ritorsioni. Ma dovrebbe considerare che gli europei hanno problemi a cancellare in un colpo tutte le barriere alle merci americane.

Quindi? L’azione più saggia sarebbe un pre-negoziato nel G7 per definire con precisione i dazi e le barriere che possono essere tolti o modulati e quelli che non possono esserlo subito perché richiedono compensazioni. Cioè applicare un metodo funzionalista tra alleati con lo scopo di rinsaldare l’alleanza e non romperla.

www.carlopelanda.com

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI