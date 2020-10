Il giorno della vendetta/ Su Rete 4 il film con Anthony Quinn (oggi, 6 ottobre)

Il giorno della vendetta va in onda oggi, martedì 6 ottobre, su Rete 4 dalle ore 16.40. Il film nasce da un soggetto di Les Crutchfield, con sceneggiatura di James Poe e produzione da parte dell’agenzia Paramount. La fotografia è stata curata da Charles Lang, con effetti speciali di Farciot Edouart e John P. Fulton, musiche di Dimitri Tiomkin e costumi di Edith Head. Regista della pellicola è John Sturges, famoso grazie a titoli del calibro di L’assedio delle sette frecce, Giorno maledetto (per il quale ha sfiorato l’Oscar per la miglior regia), Il vecchio e il mare, I magnifici sette e La grande fuga. Il cast di alto livello è guidato da Kirk Douglas, vincitore di un Premio Oscar alla carriera nel 1996 e detentore di tre nomination per Il grande campione, Il bruto e la bella e Brama di vivere. Al suo fianco, l’altra star Anthony Quinn, vincitore di ben due Oscar grazie a Viva Zapata! e Brama di vivere. C’è anche Carolyn Jones, a sua volta candidata all’ambita statuetta grazie a La notte dello scapolo. Nel parterre, sono presenti anche Earl Holliman, Brad Dexter, Brian G. Hutton e Ziva Rodann.

Il giorno della vendetta, la trama del film

La trama di Il giorno della vendetta si apre con la morte della moglie indiana di uno sceriffo, dopo che la stessa è stata violentata dal figlio di un ricco possidente. Lo stesso sceriffo, Pat Morgan, si dirige verso Gun Hill con l’obiettivo di fare giustizia. Scopre che il colpevole è Rick Belden, il figlio del suo vecchio datore di lavoro Craig. Quest’ultimo si attiva per evitare che suo figlio venga arrestato e condannato a morte. Craig è un uomo potente, un allevatore che tiene sotto controllo l’economia del suo territorio. Nel frattempo, Morgan cattura Rick e viene preso sotto assedio dagli scagnozzi di Craig, che appicca un terribile incendio nell’albergo nel quale sostano. Morgan incontra Linda, una prostituta, che lo aiuta a scappare e a raggiungere un treno in partenza. Interviene, all’improvviso, l’altro ricercato Lee, in evidente stato di ebbrezza. Lee fa morire Rick e fa in modo che Morgan e Craig possano sfidarsi nella loro battaglia finale. Alla fine, Morgan vince e Craig perde la vita. Le sue ultime parole sono dedicate a Peter, il figlio di Morgan.



