Il giorno più bello del mondo/ Su Canale 5 il film di e con Alessandro Siani

Il giorno più bello del mondo, film di Canale 5 in prima serata

Il giorno più bello del mondo va in onda oggi, venerdì 6 gennaio, su Canale 5 a partire dalle 21.20. Si tratta di una commedia italiana del 2019, distribuito da Vision Distribution e prodotto da Bartleby Film con Vision Distribution in associazione con Buonaluna. Alessandro Siani oltre a essere l’attore principale della storia, è anche il regista e con la collaborazione di Gianluca Ansanelli ha curato la sceneggiatura. Alessandro Siani ha ottenuto molta popolarità nel film Benvenuti al sud, che lo ha consacrato ai giudizi della critica, l’erede di Massimo Troisi.

Marco Bellavia, Alessandro Siani contro Gfvip/ "Gegia psicologa?" "Ma dove siamo?"

Il cast de Il giorno più bello del mondo si compone di importanti attori: Sara Ciocca, Nicola Rignanese, Enrico Ianniello, Stefania Spampinato, Stefano Pesce e Giovanni Esposito. Il giorno più bello del mondo è stato presentato la prima volta alla rassegna cinematografica Alice nella città. Per la realizzazione del film Il giorno più bello del mondo, Alessandro Siani si è ispirato alle serie Tv dove primeggiano effetti speciali, vengono utilizzati strumenti tecnologici e usato un linguaggio fantasy. Tutti questi elementi li ha messi insieme e trasportati al cinema con la presenza di un bambino dotato di poteri magici, capace di cambiare modo di vivere delle persone. Le riprese sono state girate a Napoli, non solo perchè è la città natale del regista, ma perchè la maggior parte dei supereroi vive a Manhattan e con questo film Siani ha voluto regalare alla città partenopea il suo supereroe un po’ surreale in un contesto folkloristico che solo Napoli è in grado di rappresentare. Il film Il giorno più bello del mondo al Box Office ha incassato 6,4 milioni di euro.

Moglie 'segreta' Alessandro Siani, chi è?/ Sposati dal 2008: gli scatti inediti che..

Il giorno più bello del mondo, la trama del film

Il giorno più bello del mondo è un film che per i suoi contenuti porta positività, è un inno alla vita, in particolar modo alla speranza, che non solo è l’ultima a morire, ma porta bellezza all’esistenza di ognuno. Il protagonista è Arturo Meraviglia, un “incapace” impresario teatrale che non riesce a mettere in scena lo spettacolo giusto che lo faccia diventare popolare.

Insuccesso dopo insuccesso rischia il fallimento. All’improvviso un suo lontano parente muore e viene chiamato dal notaio perchè il defunto lo ha inserito nel testamento. Arturo è felicissimo, finalmente con i soldi del lascito riuscirà a sanare i suoi debiti. La speranza di sbarcare di nuovo il lunario si riaccende nel giovane, ma la realtà gli presenta un conto diverso.

Benvenuti al Sud/ Su Canale 5 il film con Claudio Bisio e Alessandro Siani

Invece di mettersi in tasca i soldi che tanto sperava di ottenere in eredità dallo zio, finisce di ritrovarsi tra le mani due bambini, Gioele e Rebecca. Preso dallo sconforto, Arturo inizia la sua avventura in compagnia dei due ospiti indesiderati. Un giorno per caso scopre che Gioele riesce a fare delle straordinarie magie. Arturo decide di inserire Gioele nel suo programma di avanspettacolo e chissà se sarà proprio lui la soluzione ai suoi problemi finanziari.

Ma a interessarsi del bambino sono anche un gruppo di scienziati che vogliono mettere le mani su Gioele per studiare da dove provengano i suoi poteri da illusionista. Arturo farà di tutto per salvare i suoi interessi ma anche la vita di Gioele che oramai li lega un sincero affetto. In questa impresa sopraggiungono altri personaggi, come la ricercatrice affascinante e alcuni suoi amici particolari: tutti uniti per aiutare Arturo a vivere dopo tanto tempo il giorno più bello della sua vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA