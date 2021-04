Il giorno più bello del mondo/ Video, su Canale 5 il film con Alessandro Siani

Il giorno più bello del mondo andrà in onda su Canale 5 alle ore 21.20 di oggi, 20 aprile. Questo film può essere considerato senza alcun dubbio come una commedia fantastica. Gli interpreti principali di questo film sono Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito e Leone Riva. L’anno di distribuzione della commedia in questione è il 2019. L’uomo che ha diretto questa pellicola è lo stesso Alessandro Siani. Questi è un importante regista e attore italiano, che ha diretto anche altri film come Il principe abusivo, Si accettano miracoli e Mister Felicità.

Le musiche, che si sentono nel Giorno più bello del mondo, sono state composte da Umberto Scipione. Questi ha scritto le colonne sonore di Benvenuti al Sud e di Un boss nel salotto. Stefania Spampinato ha preso parte ad alcune serie tv come Glee e come appunto Satisfaction, e a film quali The Gods.

Il giorno più bello del mondo, la trama del film

Nel film Il giorno più bello del mondo, il protagonista è Arturo Meraviglia. Questi fa un lavoro che non gli dà molta soddisfazione, né gli fa guadagnare abbastanza denaro. Arturo, infatti, gestisce un teatro ormai in disuso. A causa di ciò, Meraviglia è travolto dai debiti. Un giorno, un ricco zio dell’uomo muore. Il protagonista crede quindi di poter ripagare tutti i suoi debiti grazie all’eredità che dovrà ricevere. Arturo scopre ben presto che, con i soldi ricevuti, non potrà pagare tutti i suoi dipendenti. Inoltre, Meraviglia riceve un’altra notizia sconvolgente.

L’uomo, infatti, dovrà anche occuparsi di crescere i figli di suo zio. I bambini, si chiamano Gioele e Rebecca, e vivono in un collegio, che non si trova neppure in Italia. L’istituto in questione è situato infattti in Svizzera. Arturo allora va a prendere i due bambini dal collegio e li riporta a Napoli. Nel capoluogo campano, Arturo decide di ospitare i nuovi arrivati nella sua umile casa. Ben presto la convivenza tra Meraviglia e i suoi cugini diventa difficile. A causa di ciò, Arturo è molto triste, perché la sua vita è stata sconvolta da un momento all’altro. Successivamente, Meraviglia inizia ad andare d’accordo con i bambini. Arturo scopre anche che Gioele è dotato dello straordinario potere di telecinesi, per il quale il bambino è perseguitato da un gruppo di scienziati francesi che vogliono sottoporlo ad un esperimento scientifico. Spetterà ad Arturo difenderlo a tutti i costi.

Video, il trailer del film "Il giorno più bello del mondo"





