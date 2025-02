Il giorno più bello, film su Rai 2 diretto da Andrea Zalone

Venerdì 7 febbraio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, la commedia italiana del 2022 dal titolo Il giorno più bello.

Il film è stato prodotto da Rai Cinema in collaborazione con Oplon Film e IBC Movie ed è diretto dal regista Andrea Zalone, noto in particolare per la sua collaborazione con Maurizio Crozza in qualità di autore di programmi come “Crozza Italia”, “Crozza nel Paese delle Meraviglie” e “Fratelli di Crozza”.

Le musiche hanno, invece, la firma del compositore italiano Carlo Crivelli, candidato al David di Donatello per la colonna sonora de Il principe di Homburg di Marco Bellocchio.

I due protagonisti del film Il giorno più bello sono interpretati dalla coppia comica composta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, duo che ha esordito sul grande schermo nel 1999 con E allora mambo!. Al loro fianco l’attrice Violante Placido, candidata per ben 3 volte al Nastro d’argento per le sue interpretazioni in “L’anima gemella”, “Ora o mai più” e “Cose cattive”.

Nel cast del film Il giorno più bello anche Valeria Bilello, Lodovico Guenzi, Fiammetta Cicogna, Massimo De Lorenzo, Carlo Buccirosso e Stefano De Martino.

La trama del film Il giorno più bello: un wedding planner divorziato e innamorato della moglie del suo amico

Il giorno più bello segue la storia di Aurelio (Paolo Kessisoglu), un uomo che gestisce l’azienda di famiglia impegnata nel campo dell’organizzazione di matrimoni.

Il suo unico obiettivo è riuscire ad offrire ai propri clienti il loro “giorno più bello”, curando nei minimi dettagli ogni aspetto del loro evento, in modo che sia davvero unico e indimenticabile.

La sua prospettiva cambia dopo il divorzio dalla moglie, e il protagonista inizia a sentire la necessità di cambiare completamente vita. Da tempo, Aurelio nutre dei sentimenti profondi per la sua collaboratrice, la bella Serena (Valeria Bilello), e vorrebbe trovare la forza di dichiararle cosa prova. Per riuscire ad esaudire questo desiderio, però, il protagonista deve riuscire dapprima a trovare qualcuno interessato ad acquistare la sua azienda (che naviga in un mare di debiti) e, sopratutto, convincere la donna di cui è innamorato a lasciare il marito, un uomo di nome Giorgio (Luca Bizzarri), vecchio amico di Aurelio. Sarà proprio quest’ultimo a rendere le cose ancora più complicate e, alla fine, nulla andrà come Aurelio aveva immaginato.

