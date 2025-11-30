Il giorno sbagliato vede Russel Crowe in un insolito ruolo da cattivo. L'attore australiano interpreta infatti un automobilista pazzo e omicida

Il giorno sbagliato, film su Rai 2 diretto da Derrick Borte

Domenica 30 Novembre 2025, la prima serata di Rai 2 si tinge con le atmosfere del thriller: alle ore 21 sarà trasmesso il film Il giorno sbagliato, una produzione USA del 2020 diretta dal regista Derrick Borte.

Protagonista è “il gladiatore” Russel Crowe, che questa ha un ruolo da vero villain, affiancato da Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmy Simpson, Julyene Joyner, Brett Smrz.

Una menzione speciale alle musiche di Bavid Backley e agli effetti speciali di Matt Kutcher.

Evelina Sgarbi choc a Verissimo: “Ho denunciato tutti"/ “Papà ha tentato 2 volte il suicidio”

La trama del film Il giorno sbagliato: un altro giorno di ordinaria follia

Il giorno sbagliato è un thriller che assume le caratteristiche di un vero horror quotidiano: parla di un automobilista psicopatico deciso a vendicarsi di una donna solo perché gli ha suonato al semaforo.

Una giovane madre, Rachel, è stressata perché sta affrontando una difficile causa di divorzio; in ritardo mentre sta portando a scuola il figlio, suona il clacson con una certa violenza a un pickup verde profondo che è fermo al semaforo.

Mia Martini, Loredana Bertè sulla morte della sorella: "Mi manca"/ "Suicidio? Mistero non risolto"

La donna non sa che al volante c’è un pericoloso psicopatico che, nella notte, ha appena assassinato l’ex-moglie e il suo compagno.

Rachel scatena l’ira funesta dell’autista pazzo, il fuorilegge, e da qui comincia un inseguimento ricco di colpi bassi, violenza, colpi di scena che terranno lo spettatore incollato alla TV.