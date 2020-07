Il giovane Montalbano 2/ Anticipazioni 17 luglio: Salvo e Livia presto sposi? (Replica)

IL GIOVANE MONTALBANO 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, venerdì 17 luglio 2020, andrà in onda un nuovo episodio de Il giovane Montalbano 2 in replica. Sarà il secondo, dal titolo “La stanza numero due“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Salvo (Michele Riondino) cerca di convincere Livia (Sarah Felberbaum) a raggiungerlo a Vigata, nonostante l’influenza in corso. Il Commissario però viene interrotto dall’arrivo di Mimì (Alessio Vassallo), a cui confida di trovare la fidanzata un po’ troppo sdolcinata. Il suo vice lo mette in guardia: hanno una storia a distanza e a Genova potrebbe aver trovato un nuovo interesse. Catarella lo informa invece dell’arrivo di un nuovo caso: hanno ucciso un uomo in una contrada vicina. La vittima è stata uccisa la notte precedente, con un colpo di pistola a distanza ravvicinata. Pasqualino Cutufà era un uomo particolare, mite e con il vizio di andare dietro ai funerali. La squadra segue la pista legale: la vittima aveva una causa in corso con Guarraci, un imprenditore del posto finito ormai in bancarotta. Durante il colloquio con Guarraci, quest’ultimo scopre che la moglie non è arrivata in stazione come previsto. Ore dopo, l’imprenditore informa Salvo che la moglie potrebbe essere stata rapita. Dopo aver ricevuto una visita a sorpresa di Livia, Salvo inizia ad essere sfuggente e la fidanzata inizia a fare telefonate misteriose. Il fratello di Cutufà invece riferisce al Commissario che tempo prima la vittima aveva avuto una lite con uno della famiglia Cuffaro. In seguito, si scopre che Guarraci ha un’amante da diverso tempo e che anche la moglie aveva un’altra relazione.

Nei giorni successivi, Salvo e Mimì vengono presi di mira da un gruppo di uomini: secondo le autorità si tratta di mafiosi. Salvo decide però di ritornare subito al lavoro, mentre Mimì ne approfitta per prendersi altri giorni di riposo. Il Commissario continua quindi le indagini su Fazio: entrambi concludono che Guarraci potrebbe essere connesso alla scomparsa della moglie. L’amante dell’imprenditore rivela invece di averlo lasciato perchè non intendeva separarsi dalla moglie. Più tardi, Salvo confida a Mimì di trovare Livia piuttosto strana, alcune volte vicina e altre distante. Si è insospettito quando la fidanzata ha manifestato il desiderio di andare a Selinunte da sola. Quella sera, Livia gli confessa però di essere stata a Palermo per incontrare un suo ex professore universitario. Salvo va su tutte le furie, ma cambia idea quando scopre che in realtà l’evento è legato a una proposta di lavoro in Canada. Grazie ad un testimone, Salvo scopre poi l’identità dell’assassino di Cutufà. Dopo aver confessato, l’uomo si uccide. Il giorno successivo viene trovato il corpo della moglie di Guarraci, strangolata a morte lo stesso giorno della scomparsa. Quando il dottor Pasquano trova degli escrementi di gallina sulla vittima, Salvo intuisce subito che i colpevoli sono i mafiosi che vendono uove al mercato. Guarraci però viene arrestato in quanto mandante.

IL GIOVANE MONTALBANO 2 ANTICIPAZIONI DEL 17 LUGLIO 2020

EPISODIO 2, “LA STANZA NUMERO DUE” – Salvo indaga sulla morte di un ospite dell’hotel Riviera, andato a fuoco per mano di alcuni sconosciuti. Le indagini si concentrano sugli altri clienti presenti al momento dell’incendio e su un certo custonaci, un negoziatore del campo immobiliare che si diletta a fare da paciere fra le famiglie mafiose. Salvo è anche distratto dai preparativi per il matrimonio con Livia, mentre scopre che il delitto potrebbe essere connesso alla famiglia Cuffaro. Le piste si indirizzano verso la stanza numero 2 dell’hotel, dove si sospetta che alloggiasse il vero bersaglio. Il proprietario riferisce però che la stanza non era occupata, anche se Salvo scoprirà che sta mentendo.



