Il giovane Montalbano 2/ Anticipazioni 27 luglio: Salvo tradirà Livia?

IL GIOVANE MONTALBANO 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana nella fiction il giovane Montalbano 2 : Salvo (Michele Riondino) viene avvisato del ritrovamento di un corpo: un peschereccio ha ripescato un uomo in mare. Fazio (Beniamino Marcone) però non si trova e il Commissario è costretto a valutare il caso con il solo aiuto di Mimì (Alessio Vassallo). Il motorista Cipolla confessa subito: a causa di un incidente gli è partito un colpo di pistola e per paura ha buttato l’arma in mare. Riferisce che è stato Franco a chiedergli di vedere la pistola e il colpo è partito a causa di un’onda che ha fatto vacillare il mezzo. Il dottor Pasquano (Giuseppe Santostefano) conferma poi l’ora della morte e rivela che la vittima aveva una malattia venerea per la quale era in cura. Più tardi, Carmine (Andrea Tidona) informa Salvo che il figlio è in pensiero perchè Barreca, il killer dei Sinagra, continua a tormentare l’ex fidanzata Anita Lodato perchè lo segua nella latitanza. I Lodato però non possono mettersi in contatto con la Polizia, perchè Barreca ha minacciato di ammazzarli. Indagando sull’altro caso, Salvo scopre che a Vigata si mormora che la moglie di Cipolla vada con molti uomini. La donna nega, ma la sua gemella conferma tutto. Questa storia in più ha delle conseguenze sul suo matrimonio con Tano. Il Commissario deve anche pensare ai preparativi per il matrimonio con Livia (Sarah Felberbaum), nonostante il fastidio di provare l’abito. In seguito ad un’esplosione nel magazzino dei Lodato, Salvo organizza una protezione per l’intera famiglia. Cosentino, il titolare dei pescherecci, confessa poi a Salvo di aver sposato Cipolla ad altre mansioni per via delle dicerie sulla moglie e la vittima. Dopo aver aggredito il Commissario, Cipolla confessa di aver ricevuto l’arma da Sidoti per difendere i pescherecci dalle motovedette libiche. Quella sera,i Sinagra contattano Salvo per parlare del caso dei Barreca e metterlo in guardia su ciò che potrebbe fare il sicario. Durante la festa in maschera, Salvo accetta di travestirsi per amore di Livia. Nota però che nel ristorante c’è Barreca. Decide di seguirlo e poi gli spara prima che possa colpirlo. Livia però assiste alla scena e ne rimane turbata. Dopo aver riflettuto a lungo, la fidanzata decide di annullare le nozze, convinta che Salvo metta in secondo piano il loro rapporto rispetto al lavoro. Per risolvere il caso del peschereccio, Salvo si apposta all’esterno della rimessa e scopre che Cosentino usa i suoi mezzi per affari illeciti.

IL GIOVANE MONTALBANO 2 ANTICIPAZIONI DEL 27 LUGLIO 2020

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 27 luglio 2020, andrà in onda un nuovo episodio de Il giovane Montalbano 2 in replica. Sarà il quarto, dal titolo “La transazione“.

EPISODIO 4, “LA TRANSAZIONE” – Salvo rivede la direttrice di banca che in precedenza lo ha sedotto con uno sguardo. Il nuovo caso riguarda infatti un furto avvenuto di notte alla Banca Rurale di Montelusa. Qualcuno ha svuotato tutte le cassette di sicurezza: le indagini spingono Salvo ad accendere le luci sui Sinagra e i Cuffaro. Le due famiglie infatti hanno fatto un accordo per ristabilire gli equilibri ed evitare una nuova guerra. Quando Militello viene ucciso con una pistola, una sensitiva di nome Eva Richter si presenta in Commissariato per svelare di conoscere l’identità dell’assassino. La donna si rivelerà essenziale nella risoluzione del caso e sul collegamento fra la vittima e le brigate nere.

