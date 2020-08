Il giovane Montalbano 2/ Anticipazioni 3 agosto, Rai 1: mistero della donna scomparsa

IL GIOVANE MONTALBANO 2, LA TRAMA: DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 3 agosto 2020, andrà in onda un nuovo episodio de Il giovane Montalbano 2 in replica. Sarà il quinto, dal titolo “Il ladro onesto“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: a tre mesi di distanza dall’annullamento delle nozze, Livia (Sarah Felberbaum) e Salvo (Michele Riondino) non hanno ancora trovato un compromesso. Anzi, hanno deciso di prendersi una pausa di riflessioni e il Commissario ha deciso di non contattare in alcun modo l’ex fidanzata. Anche Livia ha fatto lo stesso, mentre Augello cerca di distrarre Salvo in ogni modo. Fino a proporgli un’uscita a quattro con delle amiche della donna con cui ha una relazione da qualche tempo. Il Commissario però ha la testa altrove e ancora una volta decide di dedicarsi interamente al lavoro. Per fortuna, in Commissariato arrivano due casi che potranno tenergli occupata la mente. Il primo riguarda un furto alla Banca Agricola, dove sono state aperte sessanta cassette di sicurezza. Il mistero è più che fitto e Salvo decide di chiedere l’aiuto di Stella, la direttrice di Montelusa che ha conosciuto durante un’indagine precedente. La ragazza gli rivelerà così che la banca è in realtà un forziere dei Sinagra. Solo il clan quindi può aver messo le mani sul contenuto delle cassette di sicurezza, anche se hanno cercato di scaricare la colpa sui Cuffaro, la famiglia rivale.

Con il rischio dello scoppio di una nuova guerra, Salvo deve mettersi in moto per evitare il peggio. Nel frattempo però deve anche indagare sulla morte di Corrado Militello, un medico anziano andato in pensione da qualche tempo. Il sospetto è che si tratti di un omicidio passionale e l’intuito di Salvo lo porterà presto a fare luce sul primo amore del dottore, una ragazza conosciuta durante il periodo della giovinezza. La donna infatti non ha mai accettato che Militello si sia innamorato di un’altra e che abbia deciso di sposarla. Grazie al caso della banca, il Commissario ha modo di conoscere meglio Stella, già colpita dal suo fascino.

Fra i due scatta qualche scintilla, ma Salvo non riesce a lasciarsi andare completamente. In modo inaspettato, sarà il padre questa volta a dargli qualche consiglio giusto per fare chiarezza nel suo cuore e comprendere come in realtà sia ancora innamorato della sua Livia. Stella però lo invita a partire con lei alla volta di Madrid, dove i due hanno intenzione di trascorrere un fine settimana di passione. Ormai giunto all’aeroporto, il Commissario decide di cambiare rotta e andare fino a Genova con l’intenzione di riprendersi l’ex fidanzata. Livia, dal canto suo, lo accoglie a braccia aperte.

IL GIOVANE MONTALBANO 2, ANTICIPAZIONI DEL 3 AGOSTO 2020

EPISODIO 5, “IL LADRO ONESTO” – Salvo indaga sulla morte di Pamela Bianchi, una donna che lavora in un bar e che è scomparsa in modo misterioso la notte precedente. Prima di far sparire le sue tracce, la donna ha prelevato tutti i soldi che aveva in banca e chi l’ha incontrata prima della tragedia afferma di averla vista più che preoccupata. Il Commissariato però sarà impegnato anche in un altro caso di furto: qualcuno ha derubato alcuni cittadini, anche se i malloppi sono davvero esigui. Salvo scoprirà subito che si tratta di un anziano: il ladro entrerà nelle sue simpatie e gli ritornerà utile per risolvere l’altro caso. Il Commissario potrà inoltre contare sull’aiuto del suo ex braccio destro: Carmine tornerà ad occuparsi delle indagini, anche se in forma ufficiosa, e lo aiuterà a risolvere il mistero.

