Il giovane Montalbano/ Anticipazioni 1 giugno: il primo caso di Salvo (replica)

IL GIOVANE MONTALBANO, LA SERIE TV

Al via le repliche de Il giovane Montalbano nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 1 giugno 2020. Andrà in onda il primo episodio, dal titolo “La prima indagine di Montalbano“. Seguiremo così i primi anni di Salvo, interpretato da Michele Riondino, nei panni del famoso ufficiale di Polizia. Siamo negli anni Novanta e Salvo è appena diventato Commissario nella afosa Vigata. Anche se giovane, dimostra già di avere un forte intuito per le indagni e risolverà presto diversi casi intricati. Le relazioni però non sono il suo forte, anche se qualcosa inizierà a cambiare grazie all’arrivo di Livia, interpretata da Sarah Felberbaum. Una ragazza che avrà modo di conoscere grazie ad un caso e che riuscirà in qualche modo a fare breccia nella sua convizione di non essere adatto ai rapporti romantici. Prima però Salvo dirà addio alla fidanzata Mary, un’insegnante di Catania con cui vive una relazione a distanza. Non sono i km che li dividono a tenerli separati: questo dettaglio si ripeterà anche quando nel cuore del protagonista ci sarà spazio per la Burlando. Una volta promosso e tornato nella città in cui è vissuto da ragazzo, il giovane Commissario potrà fare affidamento su nuovi colleghi come Mimì Augello. Quest’ultimo ha il volto dell’attore Alessio Vassallo, mentre Fazio è interpretato da Beniamino Marcone. Conosceremo da vicino anche il padre Carmine, ovvero Andrea Tidona, e di certo non potrebbe mancare l’impacciato e simpatico Catarella, alias dell’artista Fabrizio Pizzuto. Non tutto però scorrerà liscio come l’olio: prima che possa diventare uno dei suoi fedelissimi, Mimì entrerà in antipatia al Commissario. Solo in un secondo momento i due potranno mettere da parte gli attriti e collaborare l’uno al fianco dell’altro.

IL CAST DELLA FICTION IL GIOVANE MONTALBANO

Nel cast de Il giovane Montalbano troveremo inoltre Adriano Chiaramida nel ruolo del padre di Montalbano, Maurilio Leto in quello dell’agente Gallo e Giuseppe Santostefano per il personaggio del dottor Pasquano, il medico legale di Vigata. Fra i personaggi secondari troviamo anceh l’agente Paternò con il volto di Alessio Piazza e il giornalista Nicolò Zito, interpretato da Carmelo Galati. Il questore di Montelusa sarà invece Massimo De Rossi.

IL GIOVANE MONTALBANO ANTICIPAZIONI DELL’1 GIUGNO 2020

EPISODIO 1, “LA PRIMA INDAGINE DI MONTALBANO” – Nell’autunno del ’90, Salvo vive in un paese di montagna in Sicilia e ha una relazione di lunga data con Mery. La ragazza vive a Catania ed è solita raggiungerlo solo per il fine settimana. Mery è innamorata e parla anche di matrimonio, riuscendo a mettere a disagio Salvo. Anche se il vice commissario prova dell’affetto nei suoi confronti, non se la sente di fare un passo così decisivo. Ottiene poi la promozione e si trasferisce a Vigata, dove il padre vive da tempo e possiede un’azienda vinicola. Presto dovrà occuparsi anche del primo caso: un ladruncolo è stato ucciso e i sospetti ricadono su un pastore. Salvo però sfrutta il proprio intuito per seguire un’altra pista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA