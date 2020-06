Il giovane Montalbano / Anticipazioni 22 giugno: Salvo si scontra con il padre

IL GIOVANE MONTALBANO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 22 giugno 2020, andrà in onda un episodio in replica de Il giovane Montalbano. Sarà il quarto, dal titolo “Ferito a morte“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Catarella (Fabrizio Pizzuto) avvisa Salvo (Michele Riondino) dell’arrivo di un nuovo Commissario: si tratta in realtà di Mimì Augello (Alessio Vassallo), il suo vice. Nonostante l’equivoco, Montalbano non vede il nuovo arrivato di buon occhio. I due vengono convocati poi per un furto molto strano: un geometra è stato derubato della scatola che conteneva i tappi di birra bevuta l’anno precedente. Durante la festa del paese scompare una bambina di pochi anni e per fortuna viene ritrovata poche ore più tardi. A causa del trauma, la piccola non parla più e il padre decide di non passare in Commissariato con la scusa della febbre alta. Nel corso delle indagini, Mimì si concentra su Livia (Sarah Felberbaum), un’amica dei Mongiardino, i genitori della bambina scomparsa. Appurato che si è trattato di un rapimento, Salvo incontra difficoltà a convincere i genitori della bambina a sporgere denuncia. Salvo si concentra anche sul caso dei tappi e scopre che la cassa di birra è stata consegnata per sbaglio a Picone: sapendo che conserva tutto, hanno atteso un anno per rubare la scatola con i tappi. In seguito, un fruttarolo rivela a Salvo di aver visto il rapitore della bambina.

Salvo inizia ad indagare sulla famiglia e in particolare sulle liti fra il padre della bambina, Fernando, e il cognato. Quest’ultimo, Gerlando, rivela al Commissario che i dissapori sono legati all’espansione della società. Intanto, Mimì continua a corteggiare Livia e si accorge che la ragazza in realtà ha un forte interesse per Salvo. Per rovinare i piani di Augello, il Commissario lo obbliga a fare un appostamento alle 5 del mattino. Salvo però nega di provare qualsiasi interesse per Livia. I due fermano poi il furgone delle consegne di birra e trovano la droga nascosta sotto ai tappi. Durante l’inseguimento, Fazio (Andrea Tidona) si sente male a causa di un infarto e viene ricoverato d’urgenza. Per fortuna si salva, ma è costretto a lasciare la Polizia. Le indagini sul rapimento intanto continuano, anche grazie all’aiuto di Livia, che scopre tramite i disegni della bambina che i rapitori l’hanno rinchiusa per diverse ore in un garage. Si scopre così anche un collegamento fra Gerlando e una famiglia di mafiosi, da cui ha ricevuto del denaro per l’attività. Dopo aver assunto Adelina per le pulizie domestiche, Salvo informa il nonno della bambina sulle novità del caso e con il suo aiuto incastra Gerlando. A fine caso, Salvo corre per rivedere Livia prima che torni a Genova e la ragazza decide di rimanere a Vigata un altro giorno. I due poi si baciano.

IL GIOVANE MONTALBANO ANTICIPAZIONI DEL 22 GIUGNO 2020

EPISODIO 4, “FERITO A MORTE” – Livia e Salvo stanno insieme già da qualche mese e il loro rapporto procede a gonfie vele. Il Commissario appare persino più addolcito rispetto al solito. Il nuovo caso invece riguarda l’aggressione con la pistola da parte del signor Briguccio, convinto che un vicino di casa abbia tentato di abusare di sua moglie. Salvo però deve occuparsi anche della morte di un anziano del paese, che si rivelerà ssere uno degli strozzini più potenti del territorio. I depistaggi non mancheranno, così come nuove tragedie. Il ritrovamento di un altro cadavere complicherà la situazione. Intanto, Salvo continua ad avere un rapporto burrascoso con il padre, che cerca di far diventare sua complice Livia nella speranza di riavvicinare il figlio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA