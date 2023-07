Il giovane Montalbano replica/ Anticipazioni puntata 10 luglio: trama e location

Il giovane Montalbano: anticipazioni replica 10 luglio

La prima serata del lunedì di Raiuno è dedicata alle avventure de “Il giovane Montalbano“, la fiction con Michele Riondino che interpreta lo storico protagonista interpretato da Luca Zingaretti nella sua versione più adulta e matura. Tratta da alcune raccolte della serie letteraria di Montalbano, la fiction è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni. Nelle puntate de Il giovane Montalbano, Michele Riondino interpreta un giovane Salvo che viene promosso a commissario di Vigata, paese a cui è estremamente legato perché è dove è cresciuto.

Caso dopo caso, Salvo dimostra di avere una grande capacità investigativa e, presto, le sue doti diventano famose conquistando non solo la stima, ma anche l’invidia dei colleghi. Dopo il successo ottenuto con la messa in onda in prima visione, Raiuno ha deciso di fare un regalo ai fan con la messa in onda delle repliche.

Il giovane Montalbano: anticipazioni della puntata “Capodanno”

Nella replica della puntata de “Il giovane Montalbano” in onda questa sera dal titolo “Capodanno“, viene raccontata la storia di Salvo, i suoi primi passi nel mondo della polizia, ma anche i primi dettagli sulla sua vita privata. Il giovane Montalbano è un vicecommissario in servizio a Mascalippa, un paesino dove apprende come svolgere il suo mestiere da colui che considera il suo maestro ovvero il commissario Libero Sanfilippo.

Salvo si ritrova così a dover risolvere un caso particolare quando, nella notte di Capodanno del 1991, nell’albergo in cui alloggia Salvo, avviene un omicidio. Nel frattempo, Salvo deve fare i conti anche con la sua vita privata. Il giovane commissario, infatti, riesce a prendere una casa in affitto, ma di fronte ai progetti a lungo termine della fidanzata, fa un passo indietro.

Il giovane Montalbano: dove è stata girata la fiction e come vederla in streaming

Le puntate de Il giovane Montalbano sono state girate in Sicilia, soprattutto tra le province di Siracusa e Agrigento. In particolare, le città interessate sono Noto, Punta Secca, Ragusa Ibla, Scicli e Vittoria. Nella fiction di Raiuno, infatti, vengono mostrate alcune delle zone più belle della Sicilia.

Infine, vi ricordiamo che, come per tutti i programmi Rai, anche le puntate de Il giovane Montalbano possono essere viste in dirette streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.

