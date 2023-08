Il giovane Montalbano replica/ Anticipazioni puntata 14 agosto: chi ha ucciso Pasqualino Cutufà?

Il giovane Montalbano, anticipazioni replica 14 agosto 2023: mistero sull’omicidio di Pasqualino Catufà

Su Raiuno proseguono le repliche de Il Giovane Montalbano. Siamo giunti alle puntate della seconda stagione della fiction prequel della serie tratta dai racconti e dai romanzi di Andrea Camilleri. Michele Riondino vestirà i panni del Commissario Montalbano. Andiamo ora a scoprire le anticipazioni della puntata di stasera.

Questa sera, 14 agosto 2023, va in onda l’episodio dal titolo ‘L’uomo che andava appresso ai funerali’. Le anticipazioni ci svelano che Montalbano e il suo commissariato diventano sempre più uniti e le competenze di tutti sono fondamentali per risolvere il caso dello strano omicidio di Pasqualino Cutufà, un individuo innocuo e pacifico ma con la mania di seguire i carri funebri. Non ci sono all’apparenza moventi, ma il delitto si intreccia con la scomparsa di Giovanna Bonocore. Quest’ultima è la moglie del proprietario del cantiere in cui Pasqualino aveva perso la gamba. Dopo nove giorni dalla scomparsa viene ritrovata morta. L’autopsia svela che è stata uccisa a causa dello strangolamento avvenuto il giorno stesso del suo sequestro.

Ricordiamo che la serie prequel racconta la vita del giovane Salvo Montalbano (Riondino) a Vigàta, dove giunge dopo aver lavorato tra le montagne siciliane, luoghi che ha sempre disprezzato a causa della lontananza dal mare. Il suo arrivo coincide anche con l’incontro con il padre (Adriano Chiaramida), produttore di vino. Nel corso degli episodi il protagonista continua a collaborare fianco a fianco con la squadra che abbiamo visto nella serie originale, mentre nella sua vita privata il rapporto con Livia (Sarah Felberbaum) diventa sempre più importante.

