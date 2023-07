Il giovane Montalbano replica/ Anticipazioni puntata 24 luglio: l’amore per Livia cambia Salvo

Il giovane Montalbano: anticipazioni replica 24 luglio

Lunedì 24 luglio, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con le repliche della prima stagione della fiction “Il giovane Montalbano” con protagonista Michele Riondino nei panni di un giovanissimo Montalbano che comincia a muovere i primi passi nella polizia facendo parlare di se per le sue capacità investigative. Questa sera, Raiuno trasmette così la replica della quarta puntata della prima stagione de Il giovane Montalbano nel corso della quale Salvo dimostra di essere un ottimo commissario. Giovanissimo, oltre a dedicarsi totalmente al lavoro, non rinuncia alla sua vita sentimentale.

Nella scorsa puntata, infatti, in scena è arrivata Livia, la donna che conquista il cuore del giovane Montalbano e che è interpretata da Sarah Felberbaum. Cosa accadrà, invece, nella replica della quarta puntata? Scopriamo tutte le anticipazioni.

Il giovane Montalbano: anticipazioni episodio Ferito a morte

L’episodio in replica questa sera de “Il giovane Montalbano” s’intitola “Ferito a morte”. La storia d’amore tra Livia e Salvo procede a gonfie vele. La presenza di Livia nella vita di Salvo lo aiuta a trovare maggiore serenità e anche la famiglia del giovane commissario apprezza la presenza della ragazza al suo fianco. Una mattina per le strade di Vigata vengono affissi dei manifestini in cui si invita a rispondere a un “referendum popolare” con la domanda: «la signora Briguccio è una p…? ». Il signor Briguccio, dopo una scenata, spara al vicino di casa Carlo Manifò, accusato dalla moglie di aver tentato di violentarla.

Ad occuparsi del caso è naturalmente Salvo che comincia ad indagare, ma risolverlo non è affatto facile perché tra veri depistaggi le carte vengono mescolate. Salvo, nel frattempo, si ritrova anche a gestire il rapporto con il padre che prova a farsi aiutare per riconciliarsi con il figlio.

Come vedere in diretta streaming Il giovane Montalbano

La replica della quarta puntata della prima stagione de Il giovane Montalbano è visibile sia in diretta televisiva su Raiuno che in diretta streaming su Raiplay che consente anche di recuperare gli altri episodi, compresi quelli della seconda stagione. Basta collegarsi al sito o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

