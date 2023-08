Il giovane Montalbano replica/ Anticipazioni puntata 7 agosto: Salvo geloso di Livia

Il giovane Montalbano torna in replica su Raiuno

Il lunedì sera di Raiuno è dedicato ad uno dei personaggi letterari e televisi più amati dal pubblico. Creato dal genio di Andrea Camilleri, Il commissario Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti, incolla puntualmente milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Un successo che è stato replicato anche da Il giovane Montalbano che ha il volto di Michele Riondino. Si tratta di una serie tv che racconta le avventure di un giovane Salvo Montalbano che si ritrova a guidare la sua squadra di polizia provando a non trascurare la propria vita privata soprattutto dopo l’incontro con Livia.

Che Todd ci aiuti, anticipazioni puntate 10, 11 e 12 del 7 agosto/ Un vecchio cliente di Margareth...

Il giovane Montalbano è composto da due stagioni e, oggi lunedì 7 agosto, in prima serata, Raiuno trasmette l’ultima puntata della prima stagione. Cosa accadrà, dunque, nella replica in onda oggi?

Il giovane Montalbano: le anticipazioni della replica del 7 agosto

Nella replica dell’ultima puntata della prima stagione de Il giovane Montalbano dal titolo “Sette lunedì”, i primi mesi d’amore con Livia hanno profondamente cambiato l’atteggiamento di Salvo che, su consiglio della fidanzata, decide di andare a trovare il padre per provare a ricucire il rapporto con lui, ma quando arriva non riesce ad andare oltre. Livia, così, lo convince a ritagliarsi del tempo andando in vacanza per sette giorni in Provenza.

Gina Amarante, Un Posto al Sole/ "Le due gemelle? Mi identificano in Micaela, recitare è la mia vita"

Tuttavia, pochi giorni prima della partenza, a Vigata si verificano a distanza di poco tempo dei fatti che scuotono l’intera comunità ovvero l’omicidio di un tale Attilio Gambardella e l’uccisione di alcuni animali. Salvo, impegnato nelle indagini, prova a rinviare la partenza, ma Livia non lo accetta e, dopo un litigio, decide di partire lo stesso cambiando compagnia e scatenando la gelosia di Salvo.

Come vedere in diretta streaming Il giovane Montalbano e dove è stata girata la fiction

La location de Il giovane Montalbano è la Sicilia, precisamente le splendide città di Noto, Punta Secca, Ragusa Ibla, Scicli e Vittoria che mostrano tutte le bellezze artistiche e non solo dell’Isola. La serie, così, appassiona i telespettatori non solo per le storie avvincenti, ma anche per la bellezza dei luoghi e anche in replica incolla sempre tantissimi spettatori alla tv.

MAD MEN/ La serie tv diventata "modello" per le piattaforme streaming

Il giovane Montalbano, così, può essere seguito in diretta televisiva su Raiuno dopo l’appuntamento odierno con Techetechetè o in diretta streaming tramite il sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA