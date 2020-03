Il giustiziere della notte – Death Wilsh/ Video, su Rai 2 il film con Bruce Willis

Il giustiziere della notte – Death Wilsh va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, giovedì 12 marzo, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2018 che rappresenta il remake del famoso film Il giustiziere della notte uscita nel 1984 è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Brian Garfield. La regia della pellicola è stata affidata a Eli Roth, la sceneggiatura è stata rivista da Joe Carnham, le musiche della colonna sonora sono state composte da Ludwig Goransson e la scenografia porta la firma di Paul Kirby. Nel cast sono presenti tanti attori famosi tra cui Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Dean Norris, Kimberly Elise, Elisabeth Shue, Camilla Morrone e Beau Knapp.

Il giustiziere della notte – Death Wilsh, la trama del film

Ecco la trama del film de Il giustiziere della notte – Death Wilsh. Ci troviamo e la città di Chicago dove vive un uomo di nome Paul. La sua può essere definita senza dubbio un’esistenza tranquilla e felice in quanto oltre a svolgere in maniera impeccabile il ruolo di medico specialista ha una vita sentimentale decisamente appagante grazie al felice matrimonio con sua moglie dal quale è nata una splendida figlia ormai diventata più che adolescente. Tutto sembra andare nel migliore dei modi fino a che un giorno mentre lui si trova a prestare servizio nell’ospedale dove lavora, tre balordi malviventi fanno irruzione all’interno della sua abitazione. I tre balordi si trovano dinnanzi alla loro cammino la moglie di Paul e soprattutto la figlia. La moglie viene uccisa mentre la figlia viene violentata lungamente. Questo fatto sconvolgerà per sempre la vita del povero chirurgo il quale si ritroverà ad essere vedovo e soprattutto a dover gestire una ragazza traumatizzata da quell’evento che non sembra più essere in grado di gestire al meglio la propria vita. Rendendosi conto di come nella città di Chicago il crimine sembra avere sempre la meglio sulle persone oneste, decide di farsi giustizia da solo diventando un vero e proprio giustiziere cittadino capace di scovare malviventi durante la notte ed ucciderli a sangue freddo con l’utilizzo di una potente arma da fuoco. Così le notti tra le tra le strade di Chicago diventano sempre più insanguinate con il giustiziere che peraltro raccoglie il supporto della popolazione ormai stanca di dover fare i conti con una crescente criminalità per nulla arginata dalle tradizionali forze dell’ordine. Naturalmente il giustiziere diventa anche l’obiettivo della polizia che non può tollerare la giustizia personale.

Video, il trailer de Il giustiziere della notte – Death Wilsh





© RIPRODUZIONE RISERVATA