Il giustiziere della notte Death Wish/ Film remake su Rai 2 oggi, Giovedì 23 febbraio

Il giustiziere della notte – Death Wish, film di Rai 2 diretto da Eli Raphael Roth

La programmazione televisiva di Rai 2 prevede per la prima serata di Giovedì 23 febbraio alle ore 21:20 la messa in onda del film di genere poliziesco drammatico Il giustiziere della notte – Death Wish. Il film è uscito nelle sale nel 2018 e si tratta di un remake dello storico film Il giustiziere della notte, andato in scena nel 1974 con grande protagonista Charles Bronson. Il soggetto è tratto da un romanzo scritto da Brian Garfield nel 1972, la sceneggiatura è stata curata da Joe Carnahan e il film è diretto dal regista Eli Raphael Roth.

Protagonista indiscusso del remake è l’attore Bruce Willis nei panni di Paul Kersey, un chirurgo che si muove tra criminali e vendetta personale. Accanto a Willis, nel cast troviamo tra gli altri anche Vincent D’Onofrio, Dean Norris, Kimberly Elise, Elisabeth Shue, Camila Morrone, Beau Knapp e Ronnie Gene Blevins. Il giustiziere della notte – Death Wish non sembra aver convinto del tutto il pubblico fin dall’uscita, con un incasso di 41 milioni di dollari di cui solo 1,4 milioni in Italia e ha ottenuto due candidature ai Razzie Awards, i premi istituiti nel 1981 per riconoscere gli attori, i registi, gli sceneggiatori, i film e le canzoni peggiori della stagione cinematografica.

Il giustiziere della notte – Death Wish, la trama del film

Nel film Il giustiziere della notte – Death Wish, Paul Kersey è un medico chirurgo che vive a Chicago. La sua è una vita tranquilla e serena, dedita al lavoro e alla sua famiglia composta dalla moglie e da una figlia adolescente. Tutto l’equilibrio viene improvvisamente compromesso da un evento drammatico: un giorno tre criminali cercano di rapinare la sua casa e trovano all’interno la moglie e la figlia. Le due donne assecondano le richieste dei violenti criminali che perdendo il controllo della situazione uccidono senza alcun motivo la moglie e feriscono e violentano la ragazza.

Rientrato a casa Paul trova uno scenario drammatico, l’ennesimo caso di criminalità a Chicago e, sempre più stanco della situazione, Paul decide di vendicarsi e proteggere la società civile, vestendo durante la notte i panni del giustiziere armato. Dopo il turno di lavoro in ospedale, invece che tornare a casa, si traveste e va alla ricerca di criminali tra le strade di Chicago uccidendoli con la propria arma, con l’unico obiettivo di eliminarli uno ad uno. Mentre la società civile è tutta al suo fianco, questa situazione non viene tollerata dalla polizia che inizia a mettersi sulle tracce del giustiziere.











