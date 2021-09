Il Giustiziere della notte Death Wish/ Su Rai 2 il remake con Bruce Willis

Il Giustiziere della notte Death Wish, film diretto da Eli Roth

Il Giustiziere della notte Death Wish va in onda su Rai 2 oggi, 27 settembre. La messa in onda di questa pellicola avverrà a partire dalle ore 21.20. Quest’opera cinematografica può essere inclusa tra i lungometraggi polizieschi. Gli attori protagonisti di questo film sono Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Dean Norris e Kimberly Elise. Il Giustiziere della notte – Death Wish è stato distribuito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nell’anno 2018. Il regista di questo film poliziesco è Eli Roth.

Quest’ultimo è famoso per aver diretto la pellicola Hostel, che è stata pubblicizzata anche da Quentin Tarantino. Le musiche del lungometraggio in esame sono state realizzate da Ludwig Göransson, che ha vinto l’Oscar per la colonna sonora di Black Panther. Bruce Willis quindi è noto per aver interpretato numerosi film d’azione come Trappola di cristallo e Armageddon.

Il Giustiziere della notte Death Wish, la trama del film

Il Giustiziere della notte Death Wish è ambientato nella città di Chicago. In questo posto vive Paul Kersey, che è un brillante chirurgo molto stimato. L’uomo conduce un’esistenza tranquilla e alquanto monotona. Paul, inoltre, ama moltissimo la moglie Lucy e la figlia Jordan. La serenità di questa famiglia viene però ben presto distrutta da un evento improvviso. Un giorno, infatti, tre balordi si introducono nella casa di Paul.

Questi criminali tengono sotto sequestro Kersey e le sue donne. Alla fine i delinquenti fuggono via con i soldi del chirurgo, non prima di aver ucciso Lucy e di aver ferito gravemente Jordan. Paul, quindi, rimane profondamente scosso dalla tragedia che gli è capitata. All’inizio non riesce proprio a capire chi può aver fatto così male alla sua famiglia. Kersey chiede allora agli inquirenti a che appunto solo le loro indagini, ma purtroppo non riesce ad avere delle risposte soddisfacenti dalla polizia.

Gli investigatori non stanno riuscendo infatti a risolvere vari casi di omicidio che stanno sconvolgendo la città di Chicago, a causa delle poche risorse e dei pochi uomini che hanno a disposizione. Per evitare che la morte di sua moglie e il ferimento della figlia rimangano impuniti, Paul decide quindi di farsi giustizia da sé. Tutto questo porterà l’uomo a condurre una doppia vita, per trovare i balordi che hanno distrutto la sua famiglia.

Video, il trailer del film “Il Giustiziere della notte Death Wish”





