Il Giustiziere della Notte/ Su Rai 2 il remake di Eli Roth con Bruce Willis

Il Giustiziere della Notte va in onda oggi, 12 maggio 2022, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Si tratta di un film americano di genere azione, thriller, drammatico, distribuito da Eagle Picture e prodotto dalla Paramount Pictures nell’anno 2018.

La pellicola è diretta da Eli Roth (già regista della famosa saga Hostel) e vede la partecipazione di Vincent D’Onofrio e Bruce Willis, come attori protagonisti. La sceneggiatura è affidata a Joe Carnahan e Mark Goldblatt, mentre la fotografia a Rogier Stoffers e le musiche a Ludwig Goransson. Del montaggio, invece, se ne occupano Yvonne Valdez e, nuovamente, Mark Goldblatt. Il film è un remake di un cult degli anni settanta omonimo diretto da Michael Winner e con Charles Bronson protagonista.

Il Giustiziere della Notte, la trama del film: la vendetta del chirurgo

Leggiamo la trama de Il Giustiziere della Notte. Paul Kersey, interpretato da Bruce Willis, è un affermato chirurgo che vive a Chicago con la moglie Lucy e la figlia Jordan. La sua è una vita ordinaria e serena, in una zona residenziale e con una famiglia felice. Tuttavia, grazie al lavoro svolto presso il Pronto Soccorso di Chicago, Paul entra in quotidiano contatto con la sofferenza altrui e con il dolore che la violenza può causare. La sua vita viene repentinamente sconvolta da una rapina effettuata presso la propria abitazione da tre ladri, a seguito della quale la moglie Lucy viene uccisa e la figlia Jordan gravemente ferita.

Tale tragedia, che lascerà Paul irrimediabilmente sconvolto, non troverà mai giustizia a seguito delle scarse risorse a disposizione della polizia locale, peraltro impegnata a gestire un numero eccessivo di episodi di delinquenza. Nasce in Paul, quindi, la determinazione di farsi carico del dolore patito da tutte quelle persone che, come lui, si sono ritrovati a subire crimini senza ricevere giustizia da parte delle forze dell’ordine.

Quindi, non sopportando l’idea che ci fossero così tanti criminali liberi di circolare nonostante la sofferenza causata, Paul decide di farsi giustizia da solo. Inizierà così per Paul un nuova vita, il quale svolgerà il ruolo dello stimato chirurgo durante il giorno, con l’intento di salvare le vite di ogni paziente, e del crudele vigilante di notte, con l’obiettivo di giustiziare criminali ed impedire che gli stessi possano causare altri danni. In breve tempo, Paul diventa un eroe per i cittadini ed un bersaglio per la polizia, ma il suo vero obiettivo è quello di trovare i colpevoli dell’omicidio della moglie Lucy.

