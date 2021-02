Il Giustiziere della Notte/ Video, su Rai 2 il film con Bruce Willis (11 febbraio)

Il Giustiziere della Notte va in onda su Rai 2 oggi, 11 febbraio, alle ore 21.20. Si tratta di uno di quei film che hanno fatto molto discutere, perchè uscito in un periodo in cui l’uso esagerato delle armi in America era un argomento molto difficoltoso e burrascoso. Film fra l’azione ed il drammatico, distribuito dalla Eagle Pictures e diretto dal regista Eli Roth, entra nelle sali statunistensi l’8 marzo del 2018. Protagonista maschile Bruce Willis, famoso per i suoi innumerevoli film d’azione in cui lo vedono sempre al centro di atti eroici, accompagnato da altri grandi nomi come Elisabeth Shue, nomination all’Oscar ed al Gloden Globe come migliore attrice protagonista per il film “Via da Las Vegas” del 1996, e Vincent D’Onofrio, conosciuto per aver partecipato a film come “Full Metal Jacket” di Stanley Kubrick e per i dieci anni nel ruolo del detective nella longeva serie “Law & Order”.

Il Giustiziere della Notte, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il Giustiziere della Notte. Paul Kersey, Bruce Willis, chirurgo del pronto soccorso, trascorre una vita semplice fra lavoro, moglie e figlia, con una bella villa in un tranquillo quartiere residenziale. Unica pecca la costante violenza che vede in ospedale, pieno di vittime innocenti, che fa traballare la sua stabilità e crescere un forte senso di impotenza. Quando una banda criminale entra in casa sua uccidendo la moglie, Elisabeth Shue, e ferendo la figlia, una grandissima sete di vendetta si impossessa di lui, portandolo a vivere una doppia vita, come gentile papà e come giustiziere notturno. Fra la ricerca degli assassini dell’amata e di tutti i criminali della città, diverrà un eroe per la popolazione ed un ricercato per la polizia, in un thriller pieno d’azione e di colpi di scena.

Video, il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA