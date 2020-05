Il Gladiatore, il film: differenze con la vita nella Roma Antica/ Tutti gli errori

Pubblicità

Il Gladiatore di Russell Crowe torna in tv lunedì 25 maggio 2020 in prima serata su Canale 5. Il film campione d’incassi e vincitore di 5 Premi Oscar e tantissimi riconoscimenti in realtà presenta una serie di incongruenze tra la storia raccontata e la vita reale dell’antica Roma. Considerato una delle pellicole storiche di maggior successo del cinema contemporaneo, il film ha fatto avvicinare milioni di persone al mondo dell’antica Roma anche se proponendo qualcosa di diverso rispetto alla reale storia. Prima di tutto nell’antica Roma i romani non usavano le bandiere come si vede nel film, ma semplicemente delle insegne. Un’altra incongruenza è nella parte iniziale del film durante la battaglia in Germania: la scena, infatti, vede i romani combattere sotto la neve, cosa molto strana visto che non è mai successo prima. Un altro errore riguarda il gladio che nell’antica Roma veniva portato dai legionari sul lato destro, mentre nel film lo ritroviamo sulla sinistra. Anche le staffe presenti nella pellicola di Ridley Scott in realtà non esistevano ai tempi dell’antica Roma.

Il Gladiatore, le incongruenze del film di Ridley Scott

Ma non finisce qui. Sono davvero tante le incongruenze e gli errori presenti ne Il Gladiatore di Ridley Scott. La pellicola se da un lato è una celebrazione dei fasti dell’Antica Roma, dall’altro ha portato sul grande schermo alcuni errori storici che chissà si potevano evitare. Tra le varie incongruenze segnaliamo anche la celebra frase pronunciata dal protagonista “Al mio segnale scatenate l’Inferno!”. Ai tempi dell’antica Roma, infatti, non esisteva ancora il concetto dell’inferno, al massimo il protagonista poteva nominare gli Inferi. E ancora una incongruenza riguarda le armature a fasce indossate dai romani: generalmente nell’antica Roma veniva usate solo dalla fanteria e non dalla scuderia che indossava la cosiddetta lorica hamata, una cotta di maglia che ricorda quelle indossate nel medioevo. Un altro errore riguarda sempre il protagonista: Massimo nella pellicola viene chiamato Ispanico, ma in realtà all’epoca la Spagna non esisteva ancora e quindi si sarebbe al massimo dovuto chiamare Iberico. Incongruenze a parte, il Gladiatore di Ridley Scott è uno dei capolavori del cinema moderno.



