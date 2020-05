Il Gladiatore, Massimo Decimo Meridio è reale?/ Il mistero della tomba

Pubblicità

Massimo Decimo Meridio de Il Gladiatore è davvero esistito oppure no? Lunedì 25 maggio 2020 in prima serata su Canale 5 torna in replica il film Premio Oscar “Il Gladiatore” che ha lanciato nell’olimpo di Hollywood Russell Crowe vincitore del Premio Oscar al miglior attore protagonista con la sua interpretazione del gladiatore dell’antica Roma. Il successo mondiale della pellicola diretta da Ridley Scott ha naturalmente acceso il dibattito circa l’esistenza o meno del personaggio interpretato dall’attore. Il generale e gladiatore, capo delle legioni Felix e servo leale dell’imperatore Marco Aurelio, è reale oppure no? Andando a fare delle ricerche non è stato ritrovato alcun gladiatore realmente esistito con il nome di Massimo Decimo Meridio nell’antica Roma.

Il personaggio quindi è stato inventato come hanno confermato anche gli stessi sceneggiatori della pellicola vincitrice di 5 Premi Oscar. Il dubbio è venuto anche guardando il film che presenta una serie di incongruenze ed errori sulla vita reale nell’antica Roma e anche sul personaggio visto che Marco Aurelio non è stato ucciso dal figlio Commodo, ma è morto per via del vaiolo visto che in quegli anni si diffuse una epidemia da vaiolo. Non solo, un altro gravissimo errore presente nel film riguarda la morte di Commodo che non perse la vita all’interno del Colosseo, ma bensì fu ucciso da Narcisso in un palazzo reale.

Massimo Decimo Meridio, il generale romano è reale?

Tutte queste informazioni vanno chiaramente pensare che Massimo Decimo Meridio sia stato inventato per la sceneggiatura del film Il Gladiatore. In realtà ad insinuare un dubbio sono stati i telegiornali quando, un sera del 2008, hanno trasmesso un servizio in cui si raccontava il ritrovamento della tomba del gladiatore. Il riferimento, naturalmente, era verso il personaggio di Massimo Decimo Meridio.

La tomba rinvenuta in realtà è quella di Marco Nonio Macrino, generale delle legioni e servi l’imperatore Marco Aurelio che potrebbe aver ispirato la storia del generale romano Massimo Decimo Meridio. Poco dopo però gli storici hanno categoricamente smentito la cosa visto che Meridio era originario della Mérida, ossia l’antica Emerita Augusta, capitale della Lusitania vicino la Spagna ( le scene del film in merito alla casa di Massimo invece sono state girate a Sa Quirco d’Orcia in Toscana). Un’altra differenza tra Meridio e Macrino riguarda le origini: il primo divenne uno schiavo dopo che gli furono ucciso moglie e figlio, mentre il secondo era benestante. Nessuna tomba quindi a conferma ancora una volta che il personaggio di Massimo Decimo Meridio è stato inventato per il film.



