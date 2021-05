Il Gladiatore, storia vera/ Da Marco Aurelio a Massimo Decimo Meridio la verità è che…

Il Gladiatore è uno dei film cult con ambientazione storica più amati di sempre. Massimo Decimo Meridio, il personaggio interpretato da Russel Crowe e doppiato in italiano dall’inconfondibile voce di Luca Ward, è rimasto impresso nella memoria di tutti. In tanti, però, si sono chiesti se il protagonista sia un uomo realmente esistito nell’Antica Roma. La risposta a questa domanda è no. Massimo Decimo Meridio è un personaggio immaginario (come confermato anche dagli autori della pellicola), non esistono infatti documenti che provino l’esistenza in passato di un uomo con tale nome e che abbia compiuto le sue gesta. C’è però da chiarire che la sua storia, quella del gladiatore, può sicuramente essere simile per alcuni tratti a quella di molti uomini che hanno vissuto in quell’epoca.

Il Gladiatore, tanti ‘errori’ nel film

Il film Il Gladiatore, pur ambientandosi in un periodo reale della storia, si prende numerose licenze e non solo nella vincenda del suo protagonista. L’imperatore sotto cui parte la storia è Marco Aurelio che, nel film, viene ucciso da suo figlio Commodo; in realtà è morto il 18 Marzo 180 D.C. a causa della pestilenza che aveva colpito a più riprese l’Impero. Stando a quanto riportato da alcuni studiosi, si è trattato di vaiolo. Un altro ‘errore’ del film che evidenziamo qui è il fatto che Commodo non viene ucciso all’interno del Colosseo dal protagonista del film, ma da Narcisso in un palazzo reale.

