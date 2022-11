Il gladiatore/ Su Canale 5 il film con Russell Crowe

Il gladiatore, film di Canale 5 diretto da Ridley Scott

Il gladiatore è un film del 2000 di genere epico, storico, drammatico e di azione, diretto da Ridley Scott. Andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.20 di oggi, 13 novembre.

La sceneggiatura del film Il gladiatore è stata affidata a David Franzoni, John Logan, William Nicholson, la produzione a Douglas Wick, Branko Lustig, oltre che a David Franzoni. Il film è stato distribuito con UIP in Italia, mentre le case di produzione sono Scott Free Productions e Universal Pictures.

Sparatorie ad Abilene/ Su Rete 4 il film con Bobby Darin e Emily Banks

La fotografia è stata curata da John Mathieson, il montaggio da Pietro Scalia e gli effetti speciali da Neil Corbould, Rob Harvey e John Nelson. Le musiche del film Il gladiatore sono state scelte da Hans Zimmer e da Lisa Gerrard, mentre i costumi da Janty Yates. Tra gli attori più importanti del cast ci sono Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Richard Harris, Derek Jacobi e David Hemmings.

Batman Forever/ Su Italia 1 il film con Val Kilmer e Jim Carrey

Il gladiatore, la trama del film

Leggiamo la trama de Il gladiatore. Nel 180 l’esercito romano è guidato dal generale Massimo Decimo Meridio durante la guerra contro i Marcomanni in Germania, conducendolo alla vittoria e guadagnandosi l’apprezzamento dell’imperatore Marco Aurelio, che lo designa come suo successore al posto del figlio Commodo. Massimo non tanto convinto si prende del tempo per decidere, pregando gli dei e pensando alla propria famiglia che non vede da anni.

L’imperatore comunica la sua decisione al figlio, giunto a Roma con sua sorella, innamorata di Massimo. Commodo uccide il padre e Massimo capisce la vera causa della sua morte, dunque non si sottomette al nuovo successore, che per vendicarsi ordina di uccidere lui e la famiglia. Prima di essere giustiziato, Massimo uccide i pretoriani e scappa per salvare la famiglia, ma la moglie e il figlio sono già stati uccisi. Viene poi catturato da un mercante di schiavi, diventando così un gladiatore che viene fatto combattere in Africa.

Atto di fede/ Su Rai 1 una storia vera interpretata da Josh Lucas

Alcuni anni dopo Massimo e Commodo si incontrano durante i giochi gladiatori organizzati da quest’ultimo. Massimo sopravvive grazie alla folla che ha chiesto la sua grazia e il giorno dopo dovrà affrontare un altro combattimento. Dopo una serie di avvenimenti, i giorni seguenti Commodo e Massimo combattono nell’arena: Commodo viene ucciso e il gladiatore muore tra le braccia di Lucilla, la sorella di Commodo, e torna a riunirsi coi propri cari che lo attendono nell’aldilà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA