Il gladiatore/ Video, su Canale 5 il film con Russel Crowe (oggi, 26 maggio)

Il gladiatore con Russel Crowe da protagonista

Il gladiatore andrà in onda su Canale 5 nella prima serata di oggi, mercoledì 26 maggio, alle ore 21.20. Si tratta di un film storico diretto nel 2000 da Ridley Scott (Alien, Blade runner, Thelma & Louise) ed interpretato da Russel Crowe (A beautiful mind, Il giorno sbagliato, Robin Hood), Joaquin Phoenix (Joker, Lei, Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line), Connie Nielsen (L’avvocato del diavolo, Wonder Woman, Io sono nessuno) e Djimon Hounsou (Blood diamonds – Diamanti di sangue, Amistad, I guardiani della Galassia). La sceneggiatura del film è liberamente ispirata al romanzo di Daniel P. Mannix del 1958 Quelli che stanno per morire.

Alice attraverso lo specchio/ Video, su Italia 1 il film con Johnny Depp (26 maggio)

Il gladiatore, la trama del film

Il gladiatore ci porta ad analizzare la trama del film. Anno 180 d.C. Il generale Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) ha appena vinto un’importante battaglia contro i Marcomanni in Germania. L’Imperatore di Roma Marco Aurelio (Richard Harris), ormai anziano e malato, decide di nominarlo suo successore. Chiede quindi a Massimo di riportare il potere al Senato Romano, così com’era prima dell’avvento dell’Impero. Questa decisione fa arrabbiare Commodo (Joaquin Phoenix), figlio di Marco Aurelio e suo naturale successore, che decide di uccidere il padre prima che possa nominare ufficialmente Massimo Decimo Meridio e susurpare così il trono. Dopo la morte di Marco Aurelio, Commodo viene nominato Imperatore. Tutto sembra andare secondo i piani, così il nuovo sovrano ordina ai suoi pretoriani di uccidere Massimo e sterminare tutta la sua famiglia, in modo da mettersi al sicuro da possibili dispute future. Massimo però riesce a fuggire ai suoi aguzzini e si reca a Roma, dove trova sua moglie e i suoi figli corcefissi. Per il dolore, la stanchezza e lo shock si accascia e sviene. Lo trova un cercante di schiavi, che decide di catturarlo e venderlo come gladiatore, vista la sua straordinaria prestanza fisica.

La guerra privata del maggiore Benson/ Su Rete 4 il film con Julie Adams (26 maggio)

Video, il trailer del film “Il gladiatore”

LEGGI ANCHE:

Dove eravamo rimasti/ Video, su Rai 2 il film con Meryl Streep (oggi, 26 maggio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA