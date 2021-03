Il grande cuore di Clara/ Su Rete 4 il film con Whoopi Goldberg (oggi, 17 marzo)

Il grande cuore di Clara va in onda oggi, mercoledì 17 marzo, alle ore 16.35, nel day time di Rete 4. Il film di genere drammatico è stato realizzato nel 1988 e ha una durata di circa un’ora e mezza. Si basa su un romanzo di Joseph Olshan, con sceneggiatura di Mark Medoff, fotografia di Freddie Francis, montaggio di Sidney Levin e musiche di Dave Grusin. La regia è stata affidata a Robert Mulligan, candidato all’Oscar nel 1963 grazie a una pellicola del calibro di Il buio oltre la siepe e al Golden Globe nel 1972 per Quell’estate del ’42. Nel cast, protagonista è l’interprete americana Whoopi Goldberg, vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1991 per Ghost – Fantasma e in grado di sfiorarlo cinque anni prima per Il colore viola. Viene affiancata dal canadese Michael Ontkean, famoso grazie alla serie I segreti di Twin Peaks e per altri lavori in cinema e televisione. C’è anche Kathleen Quinlan, molto apprezzata per Apollo 13 e Breakdown – La trappola. Il parterre è completato da Neil Patrick Harris e Spalding Gray.

Il grande cuore di Clara, la trama del film

La trama de Il grande cuore di Clara si apre con la presenza di Leona, che scappa in Giamaica dopo aver perso sua figlia neonata. Conosce la domestica Clara, che riesce a farle tornare il desiderio di vivere. Leona la assume anche per aiutare suo figlio David, che a poco a poco inizia a riporre fiducia nella domestica. L’affetto aumenta quando il ragazzino viene a sapere dai genitori che stanno per divorziare. Clara presenta a David le sue amiche, tra le quali c’è anche la poco affabile Dora. Lui inizia a sospettare di un possibile lato oscuro di Clara. Leona riferisce a David che vuole andarsene in California con il nuovo compagno e lui deve decidere se restare a casa o andare con lei.

Clara racconta a David del suo turbolento passato, dopodiché lui decide di vivere insieme al padre per stare più vicino a Clara. Quest’ultima, tuttavia, consiglia David di raggiungere la mamma perché lei non sarebbe mai in grado di prendere il posto di un genitore. Alcuni anni dopo il loro saluto, David va a visitare il padre e incontra Clara, che presta servizio presso un ospedale. Le dice con la madre Leona va tutto bene, mentre Clara gli riferisce che lui sarà sempre nel suo cuore, anche se non dovessero vedersi in nessun’altra occasione.

