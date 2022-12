Il grande cuore di Clara/ Su Rete 4 il film con Whoopi Goldberg

Il grande cuore di Clara, film di Rete 4 diretta da Robert Mulligan

Il grande cuore di Clara va in onda oggi, giovedì 1° dicembre, su Rete 4 a partire dalle ore 16.40. Si tratta di un’opera cinematografica prodotta nel 1988 da M. Elfand e distribuita dalla Warner Bros. Per la regia il ruolo è stato ricoperto da Robert Mulligan, con la collaborazione della celebre interprete Whoopi Goldberg, di Michael Ontkean, Neil Patrick Harris e Spalding Gray.

Il film è una rivisitazione cinematografica dell’opera letteraria omonima realizzata da Joseph Olshan. La pellicola è stata ben accolta dalla critica del settore, come dimostrato dalle due candidature ottenute ai Golden Globe del 1989 e ai Young Artist Awards del medesimo anno. Per quanto riguarda gli incassi, il film ha superato i 5 milioni di dollari totali, registrando delle ottime percentuali già dal primo fine settimana di distribuzione negli Stati Uniti d’America.

Nonostante il successo, anche Il grande cuore di Clara presenta alcuni errori di continuità non corretti in fase di realizzazione. Sulla rete infatti è segnalata in particolare una delle scene iniziali dove il piccolo David si appresta a fare colazione. In questa fase il ragazzino in due inquadrature ravvicinate si trova prima lontano dalle tazze, poi estremamente vicino.

Il grande cuore di Clara, la trama del film

La protagonista delle vicende narrate in Il grande cuore di Clara è una donna di nome Leona, alle prese con un dolore difficile da superare. A poche ore dalla nascita, la sua tenera figlia non era riuscita a sopravvivere a causa di un parto prematuro e tortuoso. La disperazione l’ha portata a rivalutare tutti gli aspetti della sua vita, a partire dal luogo dove vivere. Decide infatti di lasciare la città attuale per fare ritorno in Giamaica, precisamente a Baltimora. Nel frattempo, anche il suo primo figlio vive in maniera piuttosto dura la perdita della sorella appena nata e la donna in virtù degli impegni lavorativi è alla ricerca di qualcuno che possa occuparsi di lui. In maniera del tutto casuale ha modo di confrontarsi con una donna di nome Clara Mayfield. Quest’ultima si propone per il ruolo di governante e riesce ad ottenere la fiducia di Leone ostentando uno spirito positivo e stimolante.

Chiaramente, il piccolo David non aveva almeno inizialmente alcuna intenzione di instaurare un rapporto con la nuova governante. Clara cerca in tutti i modi di sollecitarlo e di farlo sentire al sicuro, ma il dolore è troppo grande per far sì che il piccolo riesca a fidarsi in poco tempo. Con il passare delle settimane le cose migliorano; David inizia a trovare di nuovo il sorriso e passa praticamente tutto il suo tempo in compagnia di Clara. La donna infatti lo porta con sé anche nelle uscite personali, in particolare per tenerlo lontano dalle nuove difficoltà familiari.

Infatti, la madre è in procinto di separarsi dal padre, situazione che potrebbe disturbare nuovamente la sensibilità del piccolo. Purtroppo però il momento di affrontare il tema arriva, con un bivio difficile da risolvere. Leona vuole tornare in California e David deve quindi scegliere se restare a Baltimora dal padre e partire lasciando nella città anche Clara. Dopo tanti dubbi e incertezze David non se la sente di seguire la madre e opta per la vicinanza con la governante, che nel frattempo inizia a sentire il bisogno di raccontare un importante segreto al ragazzo.

Al fine di aiutarlo nella sua decisione, gli spiega di aver perso suo figlio in circostanze tragiche. Il giovane si era suicidato per una delusione d’amore e dopo essere stato anche violento nei suoi confronti. La confessione scuote David che alla fine comprende l’importanza e la necessità di ricongiungersi con la madre. Prima di partire per la California però passa a salutare Clara che con dolci parole promette di non dimenticarlo.











