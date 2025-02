Negli ultimi giorni, sono sorte diverse speculazioni attorno ai televoti del Grande Fratello. Dopo la vittoria di Jessica Morlacchi contro Helena Prestes al televoto per decretare la prima finalista donna, c’è chi ha iniziato a gridare al complotto, sostenendo che i voti siano addirittura truccati. La polemica si è poi spostata sulla “tossicità” dei fandom che sostengono i concorrenti, accusati di manipolare le sorti del reality. Come se non bastasse, adesso, ad alimentare inconsapevolmente la controversia ci ha pensato proprio la nuova finalista Jessica.

Mentre chiacchierava in giardino con Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Mattia Fumagalli, la cantante ha infatti fatto un’allusione che non è passata inosservata agli spettatori. L’ex membro dei Gazosa ha parlato in codice ai suoi coinquilini, lasciando intendere che, quando il programma decide che è arrivato il momento di eliminare un concorrente, trova il modo di farlo uscire a tutti i costi, indipendentemente da nomination o televoti. Si tratta di un’insinuazione pesante, considerando che, più di un mese fa, Jessica ha avuto modo di trascorrere diversi giorni fuori dalla Casa a seguito del suo abbandono.

Jessica Morlacchi fa un’ambigua allusione sul Grande Fratello: cos’ha detto

“Siete voi che non capite me, tra le righe. Se una persona deve uscire, non c’è santo che ti salvi. Puoi leggerlo come vuoi, decidi tu. L’ho detto già prima. Se uno deve uscire, non ti salva nessuno. Nessuno. Puoi fare come ti pare, ma se tra una settimana arriva il momento di Chiara, esce Chiara. Se arriva domani, esce domani, se arriva tra due settimane, esce due settimane. Se sta in finale, arriva in finale. Non c’è strategia che loro possono… te lo dico io, fidati”, ha detto Jessica Morlacchi, riferendosi ai futuri eliminati prima della fine di quest’edizione del reality di Canale 5.

Secondo Mariavittoria Minghetti e Mattia Fumagalli, infatti, domani sera, giovedì 27 febbraio, ad uscire sarà Chiara Cainelli. Osservando tutti coloro che sono in nomination, i due inquilini sospettano che la più debole sia proprio l’ex corteggiatrice trentina. Tuttavia, Jessica li ha subito fermati, spiegando loro quale sarebbe il vero meccanismo del programma. Le sue parole, però, hanno acceso diversi dubbi, lasciando intendere che siano proprio gli autori del Grande Fratello a decidere ogni settimana chi deve abbandonare la Casa più spiata d’Italia.