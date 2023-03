Il Grande Fratello Vip sfrattato da Cinecittà?/ Proroga di un anno per la casa e…

Il Grande Fratello Vip lascia Cinecittà?

Il Grande Fratello Vip sta per lasciare Cinecittà? Sin dalla prima edizione della versione nip, il Grande Fratello è sempre andato in onda da Cinecittà dove, nel corso delle varie edizioni, la casa è stata ampliata e arredata diversamente. Nei mesi scorsi, tuttavia, si era palesata la possibilità che il reality potesse lasciare Cinecittà per trasferirsi altrove. Un’indiscrezione che aveva scatenato diverse reazioni. Con la casa si sarebbe anche dovuto trasferire lo studio dal quale Alfonso Signorini, ogni lunedì e giovedì conduce le puntate serali.

Oggi, tuttavia, emergono nuove indiscrezioni e, secondo quanto fa sapere Davide Maggio, l’eventuale trasferimento della casa e dello studio del Grande Fratello Vip non sarebbe così immediato.

La verità sul trasferimento della casa del Grande Fratello Vip

Secondo quanto fa sapere Davide Maggio, il trasferimento della casa e dello studio del GF Vip da Cinecittà non sarebbe così immediato. Pare, infatti, che il reality abbia ottenuto una proroga di qualche mese.

“Non più tardi di quattro mesi fa, vi abbiamo anticipato che il Grande Fratello abbandonerà Cinecittà. Il trasferimento sarà tuttavia lungo: se è vero che Endemol Shine ha già visionato diverse soluzioni alternative, il complesso di studi cinematografici romani pare abbia concesso alla casa di produzione una proroga di un anno prima dello ’sfratto’”, fa sapere Davide Maggio. Per il momento, dunque, il Grande Fratello Vip resta a Cinecittà.

