Il grande giorno, film su Canale 5 con Aldo, Giovanni e Giacomo

Martedì 18 febbraio 2025, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, alle ore 21:30, la commedia italiana del 2022 dal titolo Il grande giorno.

Il film è una produzione Medusa Film ed è scritto e diretto dal noto cineasta Massimo Venier, che nel corso della sua carriera ha collaborato in diverse occasioni con il trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo a partire da Tre uomini e una gamba (1997).

Chi è Aldo Baglio, attore del trio ‘Aldo, Giovanni & Giacomo’/ La moglie Silvana Fallisi: “Ci siamo scelti…"

La colonna sonora del film Il grande giorno ha invece la firma del cantautore Brunori Sas, che abbiamo aapena visto al 75° Festival di Sanremo con il brano L’albero delle noci, pezzo che si è classificato al 3° posto.

I protagonisti de Il grande giorno sono interpretati proprio da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, trio comico che ha raggiunto la notorietà durante gli anni ’90 grazie a programmi come Mai Dire Gol e a lungometraggi come Tre uomini e una gamba, diretto proprio da Venier.

Chiedimi se sono felice, Italia 1/ Trama e cast del film con Aldo, Giovanni e Giacomo, oggi 2 giugno 2024

Nel cast del film Il grande giorno anche Antonella Attili, diventata famosa alla fine degli anni ’80 per la sua interpretazione in Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore; Elena Lietti, che ha esordito nel 2009 in Oggi sposi al fianco di Michele Placido e Lunetta Savino; infine Lucia Mascino, che aveva già lavorato con il trio in Odio l’estate (2020) sempre diretto da Massimo Venier.

La trama del film Il grande giorno: un elemento di disturbo diventa un importante agente risolutore

Il grande giorno segue le vicende di due grandi amici che vedono il loro rapporto incrinarsi durante un matrimonio.

Ci troviamo in una splendida residenza affacciata sul lago di Como, è qui che fervono i preparativi per la solenne cerimonia che vede coinvolti Elio e Caterina (rispettivamente Giovanni Anzaldo e Margherita Mannino), pronti a vivere quello che sarà il loro “grande giorno”.

I due giovani sono figli di Giovanni e Giacomo, due grandi amici che si conoscono fin da bambini e che hanno praticamente condiviso qualunque cosa di importante nelle loro vite.

L’unione tra i rispettivi figli non fa altro che consolidare il loro rapporto, che si potrebbe definire quasi fraterno.

I due uomini non hanno badato a spese per queste nozze: i festeggiamenti dureranno ben tre giorni e ad officiare la cerimonia è stato richiesto il Cardinale in persona, mentre per il banchetto non mancherà la presenza di grandi chef stellati e dei migliori prodotti enogastronomici, il tutto organizzato da colui che viene definito nel settore come “il Riccardo Muti del catering”.

Questa organizzazione minuziosa viene però messa in discussione dalla presenza di Aldo, nuovo compagno dell’ex moglie di Giovanni, un uomo tanto simpatico quanto confusionario, che inizia a collezionare un incidente dopo l’altro, minando seriamente i preparativi.

In realtà la confusione creata da Aldo non è altro che la goccia che fa traboccare il vaso, e giorno dopo giorno inizia a venire a galla un malessere nascosto da anni e che rischia di incrinare per sempre il rapporto tra i due grandi amici, oltre che di mandare all’aria le nozze. Sarà proprio la presenza di Aldo a costringere Giovanni e Giacomo ad affrontare per la prima volta con sincerità tanti problemi che arrivano dal passato e a trovare la strada per essere davvero felici.