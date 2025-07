Il grande giorno di Jim Flagg è un western che valorizza le vecchie guardie del west con Robert Mitchum e George Kenney. Regia di Burt Kennedy

Il grande giorno di Jim Flagg, film su Rete 4 diretto da Burt Kennedy

Martedì 1 luglio 2025, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:45, è in programmazione Il grande giorno di Jim Flagg, un western del 1969 diretto da Burt Kennedy che raggiunse il successo nel 1967 con Tempo di terrore, con Henry Fonda.

Il film ha come protagonista Robert Mitchum, volto noto del cinema americano, che qui interpreta Jim Flagg, uno sceriffo di un’epoca ormai passata. Accanto a lui c’è George Kennedy che interpreta John McKay, il suo vecchio rivale che è tornato con una nuova banda di fuorilegge. Nel cast figurano nomi come Martin Balsam e David Carradine.

Barbara d'Urso, il ritorno in Rai potrebbe essere a rischio: il retroscena/ Lo stop dell'azienda

La trama del film Il grande giorno di Jim Flagg: due vecchi nemici costretti a unire le forze

La storia de Il grande giorno di Jim Flagg è ambientata agli inizi del Novecento, in una cittadina americana che sta cercando di abbandonare l’immagine violenta e selvaggia del passato per entrare in un’epoca più moderna. Jim Flagg (Mitchum) è uno sceriffo vecchio stampo: ruvido, testardo, tutto d’un pezzo. Ma i tempi cambiano e nella cittadina nessuno sembra più voler sentire parlare di fucili e rese dei conti.

Delitto di Garlasco, “Stefania Cappa vide Chiara alle 11:00”/ Il dettaglio che potrebbe riscrivere la storia

Flagg viene congedato con una festa di pensionamento a sorpresa ma ha il sospetto che stia accadendo qualcosa di grosso. A insospettirlo è il ritorno di alcuni fuorilegge in zona, tra cui una vecchia conoscenza, John McKay (George Kennedy). Il bandito è un po’ in là con gli anni ma è sempre con l’occhio sveglio.

Flagg, convinto che ci sia un colpo in arrivo, cerca alleati tra i concittadini, tuttavia trova solo indifferenza e fretta di archiviare il passato.

Come nei grandi western della tradizione, decide quindi di agire da solo. Ma ecco il colpo di scena: McKay non è più quello di un tempo e, ironia della sorte, è scaricato anche lui dalla sua banda perché ritenuto troppo impacciato e macchinoso.

A questo punto i due rivali storici si trovano nella stessa barca. In un West dove il confine tra buoni e cattivi si fa sempre più sottile, perciò, Flagg e McKay stringono un’improbabile alleanza per fermare una nuova generazione di malviventi.

Anticipazioni Forbidden fruit, 2 luglio 2025/ Yildiz accetta la proposta di Ender, Alihan corre da Zeynep