Il grande giorno di Jim Flagg/ Su Rete 4 il film con Robert Mitchum

Il grande giorno di Jim Flagg va in onda oggi, 3 maggio, a partire dalle ore 16.40 su Rete 4. Si tratta di un film western prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1969 da Ronald Cohen e diretto da Burt Kennedy. Nel cast del film troviamo il grandissimo e indimenticabile Robert Mitchum.

Al suo fianco ci sono attori di altrettanto buon livello come George Kennedy, Martin Balsam, David Carradine, Tina Louise, Dick Peabody e molti altri ancora. Il film arrivò nelle sale nell’ottobre del 1969 negli Stati Uniti d’America, mentre nel nostro paese arrivò successivamente il 24 gennaio del 1970.

Il grande giorno di Jim Flagg, la trama del film: un rivale inatteso

Leggiamo la trama de Il grande giorno di Jim Flagg. Jim Flagg è il maresciallo della città di Progres e viene a sapere che il suo rivale Big John McKay si sta dirigendo verso la città, quindi avverte il sindaco Wilker di un’imminente rapina al treno. Wilker non apprezza che Flagg abbia causato il panico e lo solleva dal suo lavoro e dal suo distintivo. Flagg parte da solo e scopre che McKay si è unito a una banda di giovani fuorilegge. Dopo essere stato fatto prigioniero, Flagg sfugge alla morte grazie all’intervento di McKay dopo che il giovane Waco ha preso il controllo della banda, ma i due vecchi nemici finiscono in una scazzottata. Riportato in città, Flagg mette McKay in una pensione gestita da Mary, una vedova.

Il sindaco e la gente della città non prendono sul serio la minaccia ma quando i nemici arrivano McKay si schiera con Flagg per sconfiggere i loro piani. Il vecchio amico di Flagg, Grundy, fa lo stupido e si fa uccidere da uno dei membri della banda. I fuorilegge intendono rapinare il treno prima che arrivi alla banca cittadina quando si ferma alla stazione e Flagg e McKay salgono sul treno prima che raggiunga la città. Sebbene inizialmente siano detenuti dalla sicurezza di bordo all’interno di una latrina, riescono alla fine a liberarsi.

Salgono nella cabina della locomotiva e prendono in ostaggio l’equipaggio mentre il sindaco Wilker e una banda di cittadini inseguono il treno. Anche i fuorilegge, dopo aver realizzato che il treno non si è fermato, lo inseguono. McKay disaccoppia le carrozze anteriori del treno dalle carrozze passeggeri posteriori, superando i fuorilegge. Il treno si avvicina a un tratto di binario rotto su una scogliera ed è troppo veloce per fermarsi in tempo. Flagg, McKay e gli operai si salvano prima che precipiti dalla scogliera ed esploda. I fuorilegge raggiungono e rapinano gli scompartimenti del treno in fiamme ma Flagg e McKay tendono loro un’imboscata e uccidono la maggior parte di loro. Waco riesce a ferire McKay, che poi gli spara a morte. Il sindaco Wilker arriva ed esprime la sua gratitudine ai due per aver salvato la città e da qui la sua reputazione di sindaco. Quando viene intervistato da un giornalista della stampa, a Wilker viene chiesto se prenderebbe in considerazione la possibilità di candidarsi per la carica di governatore dello stato. Il maresciallo della città chiede a Flagg di riprendersi il suo distintivo per il suo atto eroico, ma rifiuta l’opportunità. Dà un consiglio al maresciallo, che, per avere successo, “Devi distinguere i buoni dai cattivi”.

