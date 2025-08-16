Il grande Jake è uno degli ultimi film con l'inossidabile John Wayne, ancora una volta diretto dal maestro George Sherman. Con lui, c'è Maureen O'Hara

Il grande Jake, il film per la regia di George Sherman su Rai 3

Sabato 16 agosto 2025 su Rai 3, in prima serata alle ore 21:20, Il grande Jake è un film western di produzione statunitense. Un regista tra i più influenti nella storia del genere, George Sherman, è il regista di questo film americano prodotto nel 1971 da Michael Wayne (figlio di John Wayne) e distribuito dalla United Artists. Elmer Bernstein, il compositore di alcune delle colonne sonore più iconiche e con una carriera brillante della durata di oltre 50 anni, per il lavoro nel film Millie si era aggiudicato una statuetta d’oro per la miglior musica.

Nel ruolo principale del film Il grande Jake c’è John Wayne, che ha infatti lavorato più di una volta con Sherman dai tempi di Pals of the Saddle (1938). Con lui un cast straordinario: Maureen O’Hara, Patrick ed Ethan Wayne (figli di John Wayne), Richard Boone, John Doucette e Bruce Cabot.

La trama di Big Jake – Un ex marito ribelle torna per salvare la famiglia

La storia de Il grande Jake ruota attorno a una donna volitiva, la signora McCandless, che vive con i suoi figli in una vasta tenuta al confine con il Messico. Una vita semplice e tranquilla la loro, ma un giorno vengono assaltati da una banda di fuorilegge. L’esistenza della famiglia è infranta senza pietà quando la banda inchioda la carovana formando un assedio. L’azione è feroce: muoiono più uomini, uno dei figli rimane gravemente ferito e il bambino, cui è stato imposto il nome del nonno, viene rapito.

I banditi riescono a fuggire in Messico chiedendo una somma esorbitante: un milione di dollari. La signora McCandless non si dispera: racimola la cifra che mette in un baule, mentre dei soldati si offrono di scortarla alla consegna. Ma, temendo che suo nipote possa essere ucciso comunque, si rivolge a Jake, il suo ex marito, un uomo violento con uno spirito indomabile. Jake accetta la missione, pur avendo lui e la donna vissuto vite separate per quindici anni.

Con l’aiuto dei figli e di un fido amico pellerossa, Jake mette a punto un audace stratagemma: lascia cadere nel covo dei rapitori il baule pieno di carta straccia. Segue uno scontro a fuoco violento. Ferito, Jake riesce ad avere la meglio sui banditi e a salvare il nipote. La famiglia ritorna al ranch e anche Jake, dopo anni di lontananza, decide di restare con la moglie.

