Il Grande Jake/ Su Rete 4 il film con John Wayne (oggi, 4 giugno 2021)

Il Grande Jake vain onda su Rete 4 a partire dalle 14:30 di oggi, 4 giugno 2021. La terza rete del gruppo Mediaset manderà in onda il film Il Grande Jake, pellicola di George Sherman datata 1971 e con la leggenda hollywoodiana John Wayne. Nel cast anche altri due grandi attori statunitensi: Richard Boone e Patrick Wayne. Sicuramente si tratta di un film adatto per il pomeriggio visto che il target a cui si riferisce è piuttosto in là con gli anni. La fascia post pranzo di Rete 4 prende sempre queste tinte nostalgiche e chissà che non ci possa essere anche qualche giovane tentato da rivedere in scena delle leggende e farsi rapire da un genere purtroppo ormai arrivato alla deriva.

Il Grande Jake, la trama del film

Il film Il Grande Jake è ambientato nel 1909 e racconta le vicende di Martha McCandles. La donna gestisce insieme ai figli un grande ranch a pochissimi chilometri di distanza dal confine con il Messico. Un giorno il ranch viene attaccato da una banda di criminali guidati da John Fain e i suoi fratelli. L’attacco è spietato e nel corso della sparatoria perdono la vita moltissimi dei dipendenti del ranch McCandles. Inoltre viene rapito anche uno dei nipoti di Martha. La donna disperata raccoglie circa un milione di dollari da consegnare ai banditi come riscatto per avere il bambino e affida il compito di consegnare il forziere al marito Jacob, conosciuto con il soprannome di Big Jake, da oltre dieci anni ormai lontano dalla famiglia.

