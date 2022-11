Il grande Jake/ Su Rete 4 il film con John Wayne

Il grande Jake, film di Italia 1 diretto da George Sherman

Il grande Jake è un film western del 1971 che va in onda su Rete 4 a partire dalle 16,35 di oggi 1° novembre. La regia è affidata a George Sherman, mentre il cast comprende gli attori: John Wayne, Maureeen O’Hara, Patrick Wayne, Richard Boone, Bruce Cabot, John Doucett, Jim Davis e Ethan Wayne. Le musiche sono del compositore Elmer Bernstein, autore di numerose colonne sonore importanti e vincitore di un premio Oscar per il film Millie.

Il film non ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica, in quanto considerato poco curato e appena passabile. L’unico elemento a favore del regista è la presenza del mitico John Wayne, uno dei più grandi interpreti del genere western, che qui ritrova Maureen O’Hara dopo 20 anni dal film Un uomo tranquillo. Nella pellicola recitano anche due figli di John Wayne, Ethan e Patrick i quali hanno intrapreso come il padre la carriera di attore senza riscuotere lo stesso successo del padre. Maureen O’Hara è stata una grande attrice statunitense, da molti considerata una cantante lirica mancata. Ha interpretato numerose pellicole di successo, tra cui spicca il ruolo di Esmeralda in Notre Dame. Nel 2014 ha ricevuto l’Oscar alla carriera.

Il grande Jake, la trama del film

Il racconto de Il grande Jake è incentrato sulla vita della signora McCandless che vive insieme ai figli in un grande ranch, ai confini con il Messico, con i suoi figli. Un giorno, purtroppo, la vita tranquilla della famiglia viene messa a dura prova, in quanto la tenuta viene assalita da una banda di razziatori senza scrupoli. Nella colluttazione molti perdono la vita, uno dei figli viene ferito e il nipote, che ha lo stesso nome del nonno, viene rapito dalla banda che si dirige verso il Messico. Il riscatto chiesto dai malviventi è pari a un milione di dollari e la matriarca è decisa a fare di tutto per trovare la somma e liberare il nipote. Dopo essere riuscita a recuperare i soldi necessari, la signora li conserva in un forziere e molti uomini dell’esercito offrono il loro aiuto per raggiungere i rapitori e consegnar loro la somma. La donna, però, ha il timore che il nipote possa essere ucciso in ogni caso e così decide di rivolgersi al suo ex marito Jake, dal quale è separata da 15 anni.

Jake, è un uomo molto coraggioso, astuto, aitante e nonostante l’età avanzata, possiede ancora molta forza fisica. L’uomo, escogita un piano per liberare il nipote e aiutato dai figli e da un indiano, finge di aderire alle richieste dei rapitori. Raggiunto il covo dei loschi individui, consegna loro un grosso baule che invece di contenere la somma richiesta, è colma di ritagli di giornali. Quando i rapitori scoprono l’inganno, si vendicano e cominciano a sparare e durante lo scontro a fuoco Jake rimane ferito. Nonostante le ferite riportate, l’uomo riesce ad avere la meglio e a liberarsi dell’intera banda. Finalmente il nipote viene liberato e tutta la famiglia rientra al ranch e anche Jake decide di ritornare con la moglie.











