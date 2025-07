Il grande ribelle, il film in onda oggi su Rete 4 alle 16.40: adattamento del romanzo Mathias Sandorf del grande scrittore Jules Verne

Mercoledì 2 luglio 2025 andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16.40, il film d’avventura intitolato Il grande ribelle. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo Mathias Sandorf del grande scrittore Jules Verne, co-prodotto da Spagna, Francia e Italia nel 1963. La pellicola è diretta da Georges Lampin, cineasta francese attivo dal secondo dopoguerra fino alla metà degli anni ’60 con progetti quali L’idiota (1946), L’eterno conflitto (1948) e I peccatori guardano il cielo (1956). La fotografia è di Cecilio Paniagua, il montaggio di Henri Taverna, mentre la colonna sonora è realizzata da Joe Hajos.

Spinalbese fidanzato con Ainhoa Foti Rodriguez? Crolla ipotesi flirt Elena Barolo/ "Gesti intimi a pranzo"

Nei panni del coraggioso patriota Mathias Sandorf troviamo l’attore francese Louis Jourdan, che aveva esordito anche nel cinema hollywoodiano grazie ad Alfred Hitchcock ne Il caso Paradine (1947). Al suo fianco ne Il grande ribelle, l’attore spagnolo Francisco Rabal, vincitore al Festival di Cannes per la sua interpretazione in I santi innocenti (1984) di Mario Camus, e l’attrice italiana Serena Vergano, che proprio in seguito a questo lavoro deciderà di stabilirsi permanentemente in Spagna dove ha continuato a lavorare fino ai primi anni 2000. Nel cast de Il grande ribelle anche: Renaud Mary, Antoine Balpêtré, Valeria Fabrizi e Antonio Casas.

A casa con i suoi, Italia 1/ Trama e cast del film con Matthew McConaughey, in onda oggi 1 luglio 2025

Il grande ribelle: la trama del film con protagonista Mathias Sandorf

Il grande ribelle racconta la storia del grande patriota Mathias Sandorf, pronto a tutto per liberare l’Ungheria dalla tirannia austriaca. L’uomo, purtroppo, viene catturato insieme ai suoi compagni e condannato alla pena di morte. Sandorf, però, è molto amato dai suoi connazionali e sono proprio loro a muoversi in totale segretezza per liberarlo e farlo fuggire ma, a causa del tradimento di un membro del gruppo, gli usurpatori riescono a raggiungerlo, trucidando tutti i fuggitivi tranne lui.

Nel frattempo Elisabeth, la figlia del governatore a cui il protagonista è profondamente legato, rischia di subire una terribile violenza ma, grazie all’intervento del padre, riesce a sventare questo pericolo. L’Ungheria è ormai in completo subbuglio e Sandorf viene nuovamente tratto in arresto ma, proprio pochi istanti prima di essere ucciso, riesce a mettersi in salvo grazie all’intervento di alcuni compagni. Il patriota è ormai diventato un vero e proprio simbolo della ribellione e, circondato dall’affetto degli abitanti del posto, convola a nozze con la sua amata Elisabeth.

Raffaella Carrà, com'è morta? Malattia uguale alla madre e compagno/ Due amori: Gianni Boncompagni e Japino

Il grande ribelle: adattamento del romanzo di Jules Verne

Ci sono diverse curiosità legate al film d’avventura Il grande ribelle che andrà in onda mercoledì 2 luglio 2025 alle 16.40 su Rete 4. Innanzitutto, non tutti sanno che non si tratta del primo adattamento per il grande schermo del romanzo di Jules Verne, infatti già nel 1925 era stato prodotto un omonimo film muto diretto da

Henri Fescourt. Il grande ribelle è stato accolto in modo molto positivo da pubblico e critica, in particolare per l’interpretazione di Louis Jourdan, scopriamo qualche curiosità che lo riguarda.

Louis Jourdan, classe 1921, iniziò a lavorare nel mondo del cinema a soli 18 anni, per poi interrompere la sua carriera a causa della Seconda Guerra Mondiale. Così come il personaggio da lui interpretato, infatti, anche Jourdan decise di combattere per la libertà del suo Paese, entrando a far parte della Resistenza francese.

Al termine della guerra, l’attore sbarcò ad Hollywood, dove continuò a lavorare per oltre 50 anni in produzioni come “Il caso Paradine” (1947), “Donne in cerca d’amore” (1959) e “Octopussy – Operazione piovra” (1983).

Per quanto riguarda la sua vita privata, Jourdan sposò nel 1946 Berthe Frédérique Takar, a cui rimase legato fino alla morte della donna nel 2014. La coppia ebbe un solo figlio, Louis Henry George Jourdan, che morì nel 1981 a causa di un’overdose.