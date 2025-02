Il grande ribelle, film su Rete 4 con Louis Jourdan

Venerdì 28 febbraio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:35, il film d’avventura dal titolo Il grande ribelle. Il film è una co-produzione di Francia, Italia e Spagna del 1963 e vede alla regia il film maker e sceneggiatore francese Georges Lampin, che aveva esordito dietro la macchina da presa già nel 1946 con L’idiota. Le musiche hanno invece la firma del compositore francese Joe Hajos, in uno dei suoi ultimi lavori dopo più di 30 anni di carriera.

Il protagonista de Il grande ribelle è interpretato dall’attore francese Louis Jourdan, molto attivo anche a Hollywood a cavallo degli anni ’50 con progetti come Il caso Paradine (1947), Gigi (1958) e Donne in cerca d’amore (1959).

Al suo fianco l’attrice italiana Serena Vergano, che aveva iniziato la sua carriera proprio in Italia con Dolci inganni di Alberto Lattuada (1960), e l’attore spagnolo Francisco Rabal, noto per la sua interpretazione nella pellicola gangster Corleone (1978). Nel cast del film Il grande ribelle anche l’amatissima attrice italiana Valeria Fabrizi, conosciuta dal pubblico in particolare per il personaggio di suor Costanza nella fiction Rai “Che Dio ci aiuti”.

La trama del film Il grande ribelle: la rivoluzione ungherese

Il grande ribelle è ambientato in Ungheria alla fine del XIX secolo. Qui, un patriota di nome Sandorf (Louis Jourdan) combatte per liberare il suo Paese dal giogo degli austriaci ma, insieme ai suoi compagni, viene scoperto dagli usurpatori e condannato alla pena di morte.

Con la collaborazione degli abitanti del paese, il gruppo di ribelli riesce a sfuggire, ma a causa di un traditore vengono presto raggiunti e solo il protagonista riesce a sopravvivere.

Intanto la figlia del governatore, la bella Elisabeth (Serena Vergano), di cui Sandorf è innamorato, viene aggredita da un losco individuo ma, per fortuna, riesce a preservare la sua integrità grazie all’arrivo del padre.

Il Paese è ormai in piena rivoluzione e lo stesso Sandorf viene arrestato ma, proprio quando sta per essere giustiziato, i suoi compagni riescono a metterlo in salvo.

Il protagonista, ormai eletto ad eroe della nazione, sposa la sua amata, che lo ha raggiunto tra le fila dei ribelli.