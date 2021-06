Il grande sentiero/ Su Rete 4 il film di John Ford (oggi, 25 giugno 2021)

Il grande sentiero va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 25 giugno 2021, a partire dalle ore 15.30. Si tratta di un film western del 1964 dal titolo originale “Cheyenne Autumn” per la regia di John Ford. La pellicola è distribuita dalla Warner Bros. Nel cast troviamo Richard Widmark e Carroll Baker. La pellicola racconta una storia vera accaduta nel lontano 1878 ed è tratta dai romanzi di Howard Fast dal titolo “The Last Frontier” e di Mari Sandoz dal titolo “Cheyenne Autumn”.

Il film è stato candidato al premio Oscar nel 1965 per la migliore fotografia a colori. Questo film è l’ultimo western del regista John Ford, in passato ha diretto altri capolavori come “Ombre rosse”, fino alla decadenza de “L’uomo che uccise Liberty” passando per “Sentieri selvaggi” e “Cavalcarono insieme”. Dal 1936 al 1953 ha vinto quattro Oscar per la migliore regia in “Il traditore”, “Furore”, “Com’era verde la mia valle” e “Un uomo tranquillo”. Nel 1955 ottiene il Golden Globe Speciale, mentre nel 1973 viene onorificato con la Medaglia Presidenziale della Libertà.

Il grande sentiero, la trama del film

La vicenda de Il grande sentiero è ambientata nel 1878 quando 300 Cheyenne fuggono dalla riserva dell’Oklahoma dove vivono in miseria e fame per raggiungere la terra dei loro avi nel Wyoming a 2000 Km di distanza. Alla guida ci sono due grandi capi. Tutti sembrano disinteressarsi della sorte dei pellirossa a cominciare dalla autorità americane, l’unico che prende le loro difese è il capitano Thomas Archer (Richard Widmark) che nel film recita la parte del pacifista, mentre Carroll Baker interpreta la quacchera Deborah: vedendo gli indiani andar via, si unisce a loro e decide di accompagnare i piccoli verso il ritorno a casa. Durante il percorso, all’interno della tribù si verificano delle spaccature fino al duello fratricida tra Piccolo Lupo e Camicia Rossa, che segna un punto di non ritorno.

