“Il grassone sta morendo”: audio choc Maradona/ Il figlio Diego jr “Voglio la verità”

A “Live non è la D’Urso” si parla nuovamente della scomparsa di Diego Armando Maradona e dell’audio choc emerso dopo la sua morte. In particolare, i protagonisti della conversazione scandalosa sono il medico che curava l’ex calciatore di Napoli e Barcellona, Leopoldo Luque e un collega, a cui il dottore dice chiaramente “Sì, scemo, il grassone sta morendo. Pare abbia avuto un arresto cardio-respiratorio, io sto andando lì“. Parole di una gravità estrema, che non fanno altro che alimentare i dubbi, i sospetti, le dietrologie a questo punto più fondate che mai relativamente alla scomparsa prematura di uno dei giocatori di calcio più forti di tutte le epoche.

Ad ascoltare queste conversazioni è stata una delle figlie del Pibe de Oro, Dalma Maradona, che sui social network, senza troppi giri di parole, ha scritto: “Luque, sei un figlio di…! Speriamo sia fatta giustizia“. E ancora: “Ho appena finito di ascoltare gli audio fra Luque e la psichiatra. E ho vomitato. L’unica cosa che chiedo a Dio è che venga fatta giustizia e che paghino tutti coloro che devono pagare”. Una guerra verbale che in futuro, scommettiamo, si arricchirà di ulteriori puntate, considerato che non si tratta di una semplice querelle tipica del mondo del gossip, bensì di una notizia di cronaca nera che ha per protagonista una delle leggende del pallone.

AUDIO CHOC SU MARADONA: IL FIGLIO DIEGO JR VUOLE LA VERITÀ

In studio da Barbara D’Urso ci sarà Diego jr, figlio del celeberrimo fuoriclasse sudamericano, che il pubblico televisivo e sportivo italiano ha già imparato a conoscere nei primi anni Duemila, quando il giovane militava tra le fila del Cervia, compagine protagonista del reality show di Italia Uno “Campioni”. Sicuramente il ragazzo dirà la sua sugli audio choc legati alla morte di Maradona e sarà l’occasione per raccogliere i suoi pensieri circa la scomparsa del papà, in parte già emersi a inizio anno, quando, intervistato da “Il Mattino”, Diego jr aveva dichiarato: “Ho un avvocato in Argentina, Luis Enrique Rey, con il quale mi sento anche cinque volte al giorno. Ho piena fiducia in lui ed è l’unico che porta avanti la mia situazione del punto di vista legale: anche io sono rimasto sorpreso dal fatto che finora l’avvocato Morla abbia dichiarato soltanto tre auto facenti parte del patrimonio di papà”. E ancora: “Ci sono molti lati oscuri, voglio vederci chiaro. Papà aveva qualche vena malinconica. A volte gli è capitato di parlare con noi della morte e ha sempre detto che avrebbe lasciato tutto a noi figli. Intendo capire perché Morla non tiri fuori le carte in suo possesso. Vi sembra possibile che papà possedesse soltanto tre auto?”.



