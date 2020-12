IL GRINCH/ Su Italia 1 il film con Jim Carrey

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede per oggi, giovedì 24 dicembre 2020, alle ore 19:30 la messa in onda del film “Il Grinch”. Si tratta di una pellicola prodotta è realizzata nel 2000 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Imagine Entertainment mentre la distribuzione è stata gestita dalla Universal Pictures. La regia del film porta la firma di Ron Howard, su un soggetto tratto dal romanzo del Dr. Seuss mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata da Jeffrey Price e Peter S. Seaman. Nel cast sono presenti tanti attori piuttosto famosi tra cui Jim Carrey, Taylor Momsen, Bill Irwin, Christine Baranski, Jeffrey Tambor e Molly Shannon.

Il Grinch, la trama del film

Nel paese di Chinonsò vivono i Nonsochì che da sempre si dedicano alla preparazione del Natale. In una montagna, sopra il piccolo paese, vive il Grinch, un essere dalla pelle verde che odia il Natale e ogni anno fa di tutto per distruggere i preparativi dei Nonsochì. Intanto la piccola Cindy Chi Lou si interroga se il vero senso del Natale si limiti alle decorazione e ai regali. Un giorno la bambina si imbatte nel Grinch: per lo spavento Cindy cade sul nastro trasportatore dei regali, da cui viene salvata proprio dal Grinch. La bambina rimane colpita dal suo gesto e si convince che non sia poi così cattivo come vuole far credere. Cindy scopre che il Grinch era stato trovato e allevato dai Nonsochì quando ancora era in fasce e da piccolo era stato vittima di bullismo da parte di Augustus, attuale sindaco di Chinonsò. La bambina, con i suoi modi genuini, cercherà di riabilitare il Grinch, aiutandolo a riscoprire la vera essenza del Natale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA