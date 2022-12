Il Grinch/ Su Italia 1 il film d’animazione tratto dal romanzo del Dr.Seuss

Il Grinch, film di Italia 1 diretto da Yarrow Cheney e Scott Mosier

Il Grinch va in onda oggi, 17 dicembre 2022, su Italia 1 alle ore 21.20. L’opera è basata sul racconto omonimo del Dr.Seuss del 1957 ed è il terzo adattamento cinematografico della storia del cinema. Nel 1966 ci fu uno speciale televisivo mentre nel 2000 il più noto film, in live action, con protagonista nei panni del Grinch Jim Carrey.

Questa volta si torna al film d’animazione con ottimi risultati. Diretto da Yarrow Cheney e Scott Mosier è stato scritto da Michael LeSieur e arrivò al cinema in Italia per la prima volta il 29 novembre del 2018 esattamente venti giorni dopo che negli Stati Uniti d’America.

In tutto il mondo ha incassato 511 milioni di dollari raggiungendo un singolare record e cioè essere il film sulle festività natalizie col maggior incasso di sempre. Nella versione americana il protagonista è doppiato da Benedict Cumberbatch mentre in quella italiana troviamo Alessandro Gassmann. Il film ha ricevuto tante nomination, riuscendo a vincere due premi al Nickelodeon Kids’ Choice Award per il Miglior film d’animazione e il ruolo di Miglior doppiatore a Cumberbatch.

Il Grinch, la trama del film

Ora passiamo ad analizzare la trama de Il Grinch. Siamo nella città di Chi Sarà e gli umani, chiamati Chi Saranno, sono tutti in festa per l’imminente celebrazione del Natale. L’unico che non riesce a trovare divertimento in questo periodo è il Grinch che è una creatura dal pelo verde, scontrosa e con un cuore “due taglie troppo piccolo”. Insieme al suo cane vive in una caverna scendendo in città solo per la spesa e per disturbare la quiete pubblica.

Un giorno una bimba di sei anni, Cindy Lou, nota che la madre è piena di lavoro e decide di inviare una lettera a Babbo Natale per aiutarla. Incontra il Grinch che le dice, in maniera sarcastica, di parlare direttamente con Babbo Natale per la questione, solo che nessuno è mai riuscito a vederlo. La bambina parte per il Polo Nord con il Grinch che decide di rubare il Natale. Da questo episodio tutti usciranno radicalmente cambiati.

