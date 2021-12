Il Grinch/ Su Italia 1 in prima tv il riadattamento a cartoni della storia sul Natale

Il Grinch, film di Italia 1 diretto da Yarrow Cheney e Scott Moiser

Il Grinch va in onda oggi, 11 dicembre, a partire dalle 21.20 da Italia 1. Si tratta di un cartone animato uscito nel 2018 per la regia di Yarrow Cheney e Scott Moiser. Distribuito dalla Universal Pictures arrivò in Italia alla fine del 2018 ed è basato sul racconto scritto dal Dr.Seuss nel 1957 che diede vita in precedenza a due film di cui uno con Jim Carrey protagonista.

Nonostante l’aspetto da cartone animato è un film con una precisa morale dietro e che si configura come prodotto che si rivolge a grandi e piccini. Nella versione italiana tra i doppiatori troviamo Alessandro Gassmann, Lucrezia Roma, Daniela Calò, Alessandro Quarta, Vittoria Febbi e molti altri protagonisti ancora.

Il Grinch, la trama: la creatura che odiava il Natale

Leggiamo ora da vicino quella che è la trama di questo film natalizio. Il Grinch è un solitario che vive all’ombra del mondo. Passa le sue giornate in una grotta al riparo dalla luce del sole e con unico compagno il suo fedele cane.

L’arrivo del Natale e tutto l’entusiasmo della gente per lui è il punto più basso che si può toccare ogni anno e così un bel giorno decide di organizzare un piano per finire quello che lui ritiene un inutile e insopportabile circo. Come in ogni fiaba di Natale che si rispetti però alla fine si farà trascinare dall’allegria e cambierà radicalmente la sua vita.

Il film ripercorre precisamente le tappe del film con Jim Carrey anche se l’aspetto da cartone animato potrebbe di fatto illudere che si tratti di un prodotto squisitamente per bambini, dentro però c’è un sottotesto crudo e davvero molto tagliente.

Video, il trailer del film Grinch





